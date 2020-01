Bellido: "El problema del PSOE es que no acepta que no ganó las elecciones y no gobierna en la ciudad"

Tras las críticas que realizaba ayer el Partido Socialista, en las que ponían en duda si las ordenanzas fiscales podrían ser nulas al no haberse resuelto todas las alegaciones que se han presentado y no incluir un informe de fiscalización de la Intervención General, el alcalde de Córdoba, José Mª Bellido ha señalado que el problema de fondo del grupo municipal es "que no acepta que no ganó las elecciones y que no gobierna en la ciudad".

El alcalde ha señalado que el partido que representa Isabel Ambrosio, está buscándole "las cosquillas" a este expediente de tasas municipales para que los cordobeses paguen más impuestos. Bellido ha indicado que no entiende esta actitud y espera que el Partido Socialista de explicaciones a los ciudadanos de la ciudad para entender el por qué de subir los impuestos y hacer que se pague más.

Sobre la supuesta nulidad de este expediente, que se aprobaba el pasado 27 de Diciembre, el alcade ha indicado que no contaban con informe de intervención, ya que al no haber modificaciones entre el proyecto inicial y el proyecto definitivo, el informe del órgano municipal no presentaría ninguna modificación respecto al que ya había emitido.

Respecto a las alegaciones, José Mª Bellido ha recordado que trabajan estos días para solucionar los problemas surgidos a raíz de que se hayan registrado 15 alegaciones que no fueron resueltas por el Pleno de ordenanzas, ya que llegaron después de su celebración. Para ello, el equipo de gobierno ha recurrido al Consejo de Reclamaciones Económicas y Administrativas para solventar las dudas jurídicas, aunque, según ha señalado el alcalde, son las mismas que las mociones presentadas por la oposición en el pleno.