Bellido (PP) se fija como ejes el desarrollo económico, la creación de oportunidades y la sostenibilidad

El candidato del PP a la reelección como alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha presentado este jueves el documento de iniciativas y propuestas para la ciudad con el que concurre su equipo a las elecciones del día 28 de mayo, destacando su apuesta en base a tres ejes que suponen el desarrollo económico, la creación de nuevas oportunidades y la sostenibilidad, a la vez que resalta el crecimiento como "ciudad amable y habitable" con zonas verdes, para ser "la ciudad de España con más metros cuadrados de zona verde por habitante", y "creciendo para todos, sin desigualdad".

En el acto de presentación, junto al vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado; el coordinador del programa de gobierno para las elecciones municipales, Juan Miguel Moreno Calderón, y el presidente del PP provincial, Adolfo Molina, Bellido ha reivindicado que "hoy se ha avanzado mucho en la ciudad", de modo que "ya no hay debates estériles, ni enfrentamientos entre cordobeses por asuntos en los que debería haber acuerdo, como la titularidad de la Mezquita-Catedral, no discutir sobre el mundo del toro o la Semana Santa", entre otros.





Gracias por tu presencia y apoyo Miguel. Un gobierno del @ppopular es garantía de un equipo centrado en los asuntos que realmente importan a nuestros vecinos y alejado de polémicas estériles. Entre todos #CórdobaAvanzahttps://t.co/7pQtIh0qTz — José Maria Bellido (@jmbellidoroche) May 4, 2023





Así, ha defendido que el gobierno actual está "abierto al diálogo" y "hoy en Córdoba se ha logrado cerrar muchas carpetas que llevaban décadas abiertas", como el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), a la vez que ha resaltado el "gran proyecto de futuro" que es la base logística del Ejército de Tierra. Al respecto, ha apuntado que "hoy hay 2.177 cordobeses que han dejado de estar en la lista de paro", de modo que "ese es el mejor programa electoral para el futuro: seguir avanzando y que cada día sigan saliendo cordobeses del paro", de ahí los tres ejes citados.

Además, Bellido ha valorado que la ciudad ya cuenta con plan estratégico para la próxima década, "nacido del consenso, diálogo, la construcción entre todos y la renuncia de todos a algunos de nuestros posicionamientos". Ante ello, ha enfatizado que "Córdoba merece seguir avanzando y no se pueden dar pasos atrás". "No se puede volver a gobiernos que ya se sufrieron de parálisis, falta de diálogo, ruptura de convivencia y batiburrillo político liderado por el PSOE y detrás con Hacemos, Ganemos, Podemos, IU, Partido Comunista, Los Verdes y no sé cuántos partidos más", ha manifestado, indicando que "esa alianza en Córdoba no sirvió para nada".





EJES





En concreto, el candidato ha explicado que el eje del desarrollo económico va liderado por la base logística, de modo que "Córdoba debe ser la ciudad logística del sur de España que más crezca", por lo que "se recoge en el programa completar ese proyecto y desarrollar nuevos suelos logísticos en La Rinconada, con la segunda fase tras revisar el Plan General de Ordenación Urbana", y El Álamo.

El fin es "sacar al menos otros dos millones de metros cuadrados de suelo industrial y logístico", ha comentado. Igualmente, ha reclamado al Gobierno contar con la Variante Oeste y el desarrollo del Ramal Central del Corredor Mediterráneo ferroviario de mercancías, al tiempo que ha apuntado al "desafío" del CEFC para "ser una sede de grandes acontecimientos en el turismo de congresos, negocios y exposiciones".

Asimismo, Bellido ha ensalzado que "la cultura debe ser también a su vez un eje tanto social como económico complementario con el turismo", después de "recorrer un camino importante en estos cuatro años en los que la cultura ha vuelto a ser protagonista, desde la historia del arte a través de la gran exposición de Córdoba y el Mediterráneo cristiano, hasta el arte contemporáneo, tras el acuerdo con la Fundación Thyssen-Bornemisza de Arte Contemporáneo 21". Por tanto, se marca atraer grandes exposiciones y que "esto llegue a todos los barrios, con especial dedicación a la Orquesta de Córdoba, que tendrá su sede en el antiguo Cine Osio".

"Y todo esto se va a hacer con un santo y seña de sus políticas, de Juanma Moreno, de Alberto Núñez Feijóo y del PP, que es bajando impuestos", ha apostillado, tras "cuatro años de bajadas fiscales". También, ha defendido que "crecer como ciudad sostenible", teniendo en cuenta que "el cambio climático es uno de los grandes retos, en Córdoba casi donde más, por el calor extremo, que cada vez se adelanta más" y "hace que la situación del agua sea complicada", para lo cual ha apuntado al plan de acción contra el cambio climático y la comisión de vertidos, así como la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas.

Al hilo, el popular ha abogado por "reconvertir el plan del casco histórico para adaptarlo ante las necesidades del calor", de manera que "no se puede seguir trabajando solo con el granito, que es un factor que aglutina el calor en las calles y hay que dotarlo de más sombras". Ante ello, ha subrayado que "uno de los grandes logros del mandato han sido las zonas verdes, con un millón de metros cuadrados", y el objetivo es "doblar esa apuesta, empezando por los parques del borde de la Ronda de Poniente", ha declarado Bellido, quien ha destacado "el equilibrio social, que pasa por políticas como las hechas en estos años, con más de 20 millones para 5.000 empresarios y autónomos"; "más de 15 millones en ayudas sociales, cifra récord con el gobierno más social de la historia, y se van a incrementar los servicios públicos y equipamientos --como atención a colegios con un convenio con la Junta-- para que la igualdad de oportunidades sea real", ha expuesto el candidato.