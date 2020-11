Bellido: “Esperamos unas 10.000 solicitudes de ayudas por parte de empresas pequeñas y medianas de Córdoba"

José María Bellido, alcalde de Córdoba, ha explicado en COPE Córdoba las líneas de actuación que el Ayuntamiento pretende seguir para superar la crisis derivada de la Covid-19.

El Primer Edil ha manifestado sobre ese principio de acuerdo para destinar ese remanente de 17 millones de euros que “ha sido una lucha intensa y justa y donde se ha demostrado que a veces en política están las reclamaciones justas de los ciudadanos y los municipios antes que el partidismo. Ya que todavía no nos ha venido ni un euro de ayuda, pedíamos que nos dejen nuestros ahorros y ya que los podemos emplear prioricemos cuáles son las necesidades primordiales de nuestros ciudadanos ante la pandemia”.

Desgranó los cuatro ejes del proyecto municipal analizando que “hemos sacado un listado de las empresas a las que les puede afectar esta situación. Nos han salido solo en Córdoba unas diez mil pequeñas y medianas empresas que están absolutamente afectadas. Queremos destinar entre 4 y 6 millones de euros para ayudar a esas empresas. El segundo eje es el de las ayudas sociales, porque a haber muchos empleados que se irán al paro y mucho autónomo que no va a poder resistir y tendremos que tener preparado un plan de choque. Tenemos que salvaguardar las empresas públicas (Aucorsa, Sadeco...) y por último hay que dejar una parte de dinero para la inversión para que los sectores que puedan seguir trabajando no dejen de tener actividad. Espero que entre mañana y pasado se pueda llegar a un acuerdo y dar un ejemplo a la ciudadanía de que en tiempos duros somos capaces de trabajar todos juntos para sacar la ciudad adelante”.

Bellido ha valorado y agradecido la disposición de los distintos partidos: “Hay grupos muy distintos, pero lo importante es sumar todos. Ninguno va a quedar cien por cien de acuerdo, pero lo importante es que corramos y aceleremos eso que para muchas familias y autónomos es un salvavidas que lanzamos para superar esa mala racha que lo mismo les da para unos meses y no se vean obligados a solicitar la ayuda social. Agradezco que estemos hablando y la disposición de los grupos como creo que se debe valorar que no estemos tirando nosotros de decreto”.

Los plazos de las ayudas han de ser los más urgentes posibles por la coyuntura: “Si hay acuerdo esta misma semana. Van vinculadas la financiación a las medidas. Ya tenemos preparado un borrador con las medidas para autónomos y empresarios, pero hasta que no tengamos el dinero no lo podemos sacar. Hemos hecho un cálculo económico y hemos preparado el programa informático para absorber las cerca de 10.000 solicitudes que esperamos recibir. Esto no es echar a freír un huevo. También tenemos preparadas las ayudas sociales con las ayudas Covid, pero tenemos que dotarlas de más dinero. Necesitamos el dinero y el acuerdo para dar el pistoletazo de salida”.

Sobre la ralentización de las gestiones municipales, argumentó que “el Ayuntamiento está teniendo que asumir una situación imprevista. Es una realidad que está ahí. Si sacamos ayudas para 10.000 empresas las delegaciones de Hacienda y empleo tendrán que seguir con su día a día y además absorber esas ayudas extraordinarias. Eso estresa a cualquier organización, pero afortunadamente va marchando. No hay en absoluto parálisis. Estamos esperando el acuerdo con los grupos”.

Explicó sobre la situación general que se está viviendo en Córdoba y lo que se puede esperar de esas ayudas, espetó que “tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo. Hay cerca de 120 personas que ya han perdido la vida por el Coronavirus. Esa situación hay que frenarla porque podrían colapsar los hospitales y para evitarlo se han tomado esas medidas. Cuando hay restricciones tiene que haber medidas de apoyo. Queremos sacar unas ayudas que dentro de la modestia de un Ayuntamiento que tiene 300 millones de presupuesto para todo”.

“Hay una prioridad que son las obras en los barrios, hacer una Córdoba más habitable a pesar de los dos millones que no contamos del Estado este año.

En cuanto a las inversiones, especificó que “hay una prioridad que son las obras en los barrios, hacer una Córdoba más habitable a pesar de los dos millones que no contamos del Estado este año. También inversiones estratégicas, no podemos malgastar el dinero como en el Plan-E. Y sobre todo, el gran anillo verde que merece la ciudad. La pandemia ha demostrado que necesitamos espacios abiertos”.

En servicios sociales, Bellido contó que “en la primera ola nos dimos cuenta de que los servicios sociales solos no pueden hacer frente a esta situación. Por eso, hemos firmado convenios con Cáritas, con el Banco de Alimentos y necesitamos ampliar más con millón y medio o dos y además ser más ágiles con unas medidas especiales Covid con las que apenas hace falta acreditar el tercero que se encuentra en una situación social compleja por la Covid. Queremos darle una respuesta ágil a esas familias a las que les ha llegado el desempleo pero sin dejar de emplear esa ayuda del estado con el ingreso mínimo vital”.

No cree el Alcalde que se llegue a un confinamiento estricto en Córdoba: “La semana pasada tomé una decisión que fue compleja, que fue el nivel 4 de alerta aplicarlo una semana antes. Eso, junto con las medidas de la Junta, ha hecho que la cifra haya bajado. En Granada, por ejemplo, ya no habrá nada abierto desde mañana”.

Por último, Bellido quiso lanzar a la ciudadanía cordobesa un triple mensaje: “responsabilidad de todos, esperanza porque los datos -siendo muy malos- se van frenando y también cierta tranquilidad, porque aquí sí hay un comité de expertos a nivel autonómico que adopta medidas desde el punto de vista científico. Desde el Ayuntamiento de Córdoba seguiremos tratando de adoptar medidas para salvar vidas y empleos”.

