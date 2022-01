Bellido, desde FITUR: “Es de ilusos pensar que vamos a recuperar este año todo el turismo internacional"

José María Bellido, Alcalde de Córdoba también atendió en la Feria Internacional del Turismo de Madrid, a Fran Durán, explicando antes de nada que “seguimos creciendo en FITUR. El año pasado tomamos la decisión estratégica de ir con stand propio y este año hemos dado un paso más y tenemos un stand más amplio y más grande que representa la Casa-Patio de la Asociación de Vecinos del Alcázar Viejo que ha llamado mucho la atención y se trata de vender bien a Córdoba en Madrid”.

¿Será el año de la recuperación del turismo internacional?, se le preguntó al Primer Edil: “Es complicado. Va a depender de cómo evolucione la pandemia. Ya hemos recuperado prácticamente, incluso superando cifras, el turismo nacional de 2019. Pero el turismo internacional es muy sensible a la pandemia y con la variante ómicron en todo el mundo es iluso pensar que vamos a tener el turismo al mismo nivel. Pero tenemos que estar preparados para cuando regrese y sobre todo reforzar este año la oferta de nuestros meses fuertes”.

Se espera que para la segunda parte de 2022 sea puesto en carga el Centro de Exposiciones: “Si montamos un circo nos crecen los enanos, porque ahora nos encontramos con la crisis de encarecimiento y escasez de suministro de materiales y la empresa -San José- está teniendo retrasos por ese tema. Sí será posible que lo tengamos terminado en el primer semestre para poder ponerlo en carga en el segundo. Eso lo vamos a presentar también en este stand”.

Otra vía para la llegada de visitantes puede ser el turismo de cruceros: “Estaba recuperándose el turismo de cruceros y esta variante le ha vuelto a afectar. Sí es cierto que el contacto se ha retomado desde la delegación de turismo y la de reactivación económica y estamos al tanto con responsables del puerto de Málaga y alguna compañía de cruceros en concreto que tiene interés. Esperemos que en este año lleguemos al acuerdo para que la oferta de Córdoba se venda en los cruceros”.

Y sobre la inyección económica de más de 8,7 millones que le corresponden a Córdoba para el desarrollo turístico sostenible por los fondos europeos, expuso Bellido que “hay un debate en todo el mundo sobre la sostenibilidad del turismo. Vamos a intentar que lo que ya se hace bien en Córdoba no se vea alterado. Para ello tenemos que intentar que el casco histórico no se vea alterado y no se produzca el efecto de fuga y que económicamente para la ciudad sea sostenible también el mantenimiento de toda la actividad turística con nuevas tecnologías e inteligencia artificial. La ciudad tiene mucho futuro, también turístico, pero debe ser sostenible”.