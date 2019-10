Bellido considera que la bajada masiva de impuestos puede ser superior a los 8 millones de euros

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha expresado que el impacto económico de la bajada de las ordenanzas fiscales para 2020, que puede estar rondando los ocho millones de euros, puede que sea "incluso más" que dicha cantidad, todo ello a expensas de ver "el efecto después de un año".

Bellido ha puntualizado a tal efecto que "no se contabilizan las figuras que no se suben, porque podrían haberse actualizado al IPC y no lo hacen", porque "al final suponen menos ingresos".

En este sentido, ha resaltado que se trata de que "Córdoba sea una ciudad con menos impuestos, más competitiva para las empresas locales y para que lleguen de fuera, y con más recursos que puedan disponer las familias".

Al respecto, ha comentado que "ya se ha hecho la propuesta", después de llevar negociando todo el mes de septiembre, "hablando fundamentalmente con Vox y también con Podemos", al que ha agradecido su disposición a negociar, algo que "se va a seguir haciéndolo hasta el último momento para tratar de aprobarlas", ha asegurado.

Y es que, ha enfatizado, "lo único que se busca es que se paguen menos impuestos en Córdoba", al tiempo que ha aclarado que "el problema no va a ser para el gobierno del cambio si no se aprueba, sino que el problema sería para muchos cordobeses que verían cómo muchos impuestos no bajan, incluso suben, como el IBI con la subida prevista en el ámbito nacional, y muchas empresas verían cómo pierden competitividad".

Por ello, Bellido confía en que "en la negociación, que se va a hacer con humildad y generosidad, se llegue a buen puerto y se puedan aprobar".

De este modo, ha informado de que ahora empieza un calendario "complejo" para la aprobación de las ordenanzas, porque tras el paso por la Junta de Gobierno Local se esperan los informes del Consejo Social de la Ciudad, la Intervención y el Consejo de Reclamaciones Económico-Administrativas, y después se prevé un Pleno Extraordinario a final de este mes para la aprobación inicial.

Igualmente, el alcalde ha explicado que la renovación del Consejo Social está prevista para después de que emitan el informe de ordenanzas, para "no dificultar el proceso".

FONDOS EDUSI

Bellido ha explicado que los fondos edusi no corren peligro y ha recordado que el actual gobierno local de PP y Cs lleva cien días, de modo que "si hubiera un peligro, tendría que ser de antes, porque en tres meses no da tiempo, por muy malos que fuéramos, a que se pusieran en peligro todos los fondos europeos".

En este sentido, el primer edil ha remarcado que "hay una comisión, se trabaja y ahora mismo no hay ninguna alerta que haya saltado por algún sitio".