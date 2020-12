Bellido anuncia que el Gobierno de España destinará 3 millones de euros para Aucorsa en los PGE de 2021

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado que el Congreso de los Diputados haya aprobado una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 con una partida de 275 millones de euros para dotar de fondo al transporte público urbano, de manera que a la ciudad pueden llegar unos tres millones en el próximo ejercicio para "compensar el déficit extraordinario" de la empresa de autobuses Aucorsa por la pandemia del Covid-19 y así "asegurar parte de su futuro".

Bellido ha aclarado que "no son los 400 millones que se habían pedido desde la FEMP", por lo que "son insuficientes y parciales", pero "sí es una buena noticia que al menos empiezan a llegar los fondos". Según sus cálculos, al consistorio cordobés llegarán unos 3 millones.

Al respecto, ha justificado que ello respalda la labor del gobierno local sobre la elaboración de las cuentas municipales, de modo que "si se hubieran hecho ya los presupuestos, no se habría contado con estos tres millones de euros aproximadamente", una cantidad con la que "se pueden hacer multitud de cosas, como cubrir las necesidades sociales de muchas familias que lo pasan mal o cubrir el programa completo de accesibilidad universal".

Por tanto, ha resaltado que su compromiso y deber es "defender los intereses de Córdoba y la mejor manera de defenderlos en este momento es seguir reclamando al Gobierno central fondos como éste o los que quedan por venir, como el fondo de 3.000 millones de euros incondicionado para todos los ayuntamientos", que espera que lleguen vía "real decreto antes de final de año o en los presupuestos de 2021".

Bellido ha remarcado que "mientras eso no esté, iniciar el trámite de los presupuestos no tiene sentido, porque se estarán dilapidando recursos municipales para actuaciones que luego pueden venir ya financiadas, y éste es el mejor ejemplo", de modo que "hoy elaborar los presupuestos es mucho más real que ayer, porque ya se sabe con qué cuantía se va a contar para Aucorsa", aunque "quedan otras incógnitas por cerrar", ha apuntado.

El alcalde además ha dicho que puede "llegar a entender al PSOE, IU y Podemos en que tengan prisas por aprobar los presupuestos municipales, porque, entre otras cosas, así tapan las vergüenzas de la falta de financiación del Gobierno de la nación", si bien cree que "otros partidos deben reflexionar, porque con su actitud, seguramente sin querer, le están haciendo el caldo gordo a Pedro Sánchez".

Así, Bellido ha subrayado que "se demuestra que el tiempo nos acaba dando la razón en la justa petición de fondos extraordinarios por todos los ayuntamientos", de forma que ello "anima a no tirar la toalla, seguir reclamando al Ejecutivo y en que no tiene sentido tramitar los presupuestos cuando no se sabe la financiación", ha argumentado.

RESERVA DEL REMANENTE

Igualmente, el primer edil ha explicado sobre los tres millones de euros de reserva en los remanentes para empresas públicas que "con lo calculado que puede llegar del PGE no se van a suplir, salvo que la pandemia evolucione muy favorablemente, todas las necesidades extraordinarias del déficit que va a tener Aucorsa".

En este sentido, ha comentado que "hay tiempo para dejarlo ahí reservado todavía", precisando que "hay otra empresa municipal que también puede tener necesidades de financiación, como es Sadeco, y poder tomar este tiempo para observar la situación", de manera que "esos tres millones de euros están reservados para asegurar el futuro de las empresas municipales y por ahora van a seguir así", ha aclarado.

��Después de su aprobación por el Pleno Municipal, los 17 millones de ahorro ya están a disposición de todos los cordobeses para luchar contra los efectos de la crisis de la #Covid19. Entre todos vamos a Reactivar #CórdobaEsp. Una gran noticia. pic.twitter.com/nzYdbEBBdW — José Maria Bellido (@jmbellidoroche) December 1, 2020

No obstante, ha apuntado que "si dentro de unos meses se ve que es suficiente con la cuantía que viene y que hay una ampliación de los fondos, pues ya se podrá disponer para otras actuaciones". Si bien, ha enfatizado que "ahora mismo lo prudente es dejar esa cuantía reservada, como se habló con los grupos del Ayuntamiento, para ver cómo evoluciona la situación de Aucorsa".

Asimismo, el regidor ha declarado sobre la ejecución de las cuentas que "este año ha sido tremendamente especial, al estar cerrada la plataforma de contratación pública y durante tres meses todo el Ayuntamiento al completo ha estado con teletrabajo", mientras que "ahora se sigue con grupos burbujas", por lo que "hay una dificultad mayor de tramitación administrativa", ha explicado, elogiando "el esfuerzo tremendo" para "un ritmo bastante razonable" de cara a "desatascar proyectos muy enquistados".