Bellido: "Se ha antepuesto un supuesto cálculo a la responsablidad de formar gobierno"

El alcalde José María Bellido, confía en que "a partir de ahora los españoles tomen nota de lo que ha pasado en estos meses, valoren quién ha actuado con responsabilidad y quién no y, sobre todo, quién tiene más posibilidades de enderezar el rumbo de España a futuro", todo ello ante la repetición de las elecciones generales en noviembre.

El alcalde ha manifestado que las elecciones son "consecuencia del tacticismo absoluto" del presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, "quien ha antepuesto el supuesto cálculo electoral", que Bellido no da por seguro "ni mucho menos", pensando en que "una repetición electoral le puede beneficiar a la responsabilidad de conformar un Gobierno".

En su opinión, la repetición de elecciones "nunca es positiva", de hecho ha advertido de que "se está viendo cómo se genera más incertidumbre en la economía y más desconfianza, porque cada día que sale un indicador es peor", de manera que ha augurado que "esto no va a traer nada bueno".

Frente a la situación actual, Bellido ha defendido la fórmula 'España Suma', argumentando que "unidos todos vamos a sumar más y lo que viene bien a todos es que haya un Gobierno fuerte para que todos los retos que hay por delante, que no son pocos, se aclaren".

En definitiva, el popular espera que el panorama "se resuelva cuanto antes, porque en lo que toca a los ayuntamientos no viene bien", dado que "al final se está pendiente de situaciones como las de las comisarías, donde hasta que no haya un Gobierno no se puede firmar la recepción del suelo que está a su disposición, y donde al no haber presupuestos los 2,5 millones de euros de inversión que llegan todos los años tampoco se reciben".

En este sentido, Bellido ha enfatizado que "hay situaciones que los ciudadanos esperan resolución, pero no se pueden resolver porque no hay gobierno", de modo que "esto afecta a muchos aspectos que pasan desapercibido", por lo que ha avisado que "no es buena la repetición electoral".

CONCIERTO DE RICKY MARTIN

Sobre la polémica del concierto del cantante puertorriqueño, el alcalde ha repetido las palabras del Delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, indicando en que está en manos de la Asesoría Municipal. Eso sí, Bellido ha calificado los hechos como "una chapuza".