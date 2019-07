Badanelli sobre el Ayuntamiento: "No creo que esta máquina esté atascada, yo creo que está prácticamente rota"

Paula Badanelli ha anunciado que su grupo político llevará a pleno una proposición sobre la Ley de Memoria Democrática por la que instarán a la Junta de Andalucía a intensificar los trámites necesarios para su derogación y posterior sustitución por la Ley de Concordia.

Esto es uno de los acuerdos alcanzados entre Vox y el Partido Popular en la negociación de la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. Desde el partido de Abascal han argumentado que es conveniente esta intensificación de los trámites para que no se vuelvan a repetir situaciones como la que ha sucedido en Córdoba con el cambio de los nombres de las calles.

Vox ha pedido disculpas por no asistir en el día de ayer al acto en el que se homenajeó a Miguel Ángel Blanco y achacan la culpa a que nos les llegó la notificación de anuncio debido a la falta de material de oficina que están sufriendo. Badanelli ha recordado que desde el Ayuntamiento todavía no les han facilitado el material necesario para ejercer el trabajo de oposición dignamente.

Desde Vox avisan al nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba que si no se soluciona esta situación antes del fin de semana, se verán obligados a presentar una nueva queja formal al alcalde. Badanelli recuerda que no creen que Jose María Bellido actue con mala intención, en su opinión es un problema de gestión ya que "se han encontrado con un Ayuntamiento pero de lo que esperaban, no creo que esta máquina esté atascada, yo creo que está prácticamente rota".

La portavoz del partido de Abascal se opone a que los sindicatos tengan voto en los consejos de administración de las empresas y organismos públicos, ya que ha indicado que desde su partido "creemos que los representantes de los cordobeses somos los representantes de los grupos políticos, los sindicatos tienen otros foros en los que pueden representar a sus trabajadores". Badanelli ha observado que Vox va a luchar por entrar en el máximo número de consejos de administración para representar a sus votantes.