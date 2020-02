La concejal de VOX en el Ayuntamiento de Córdoba responde a Hostecor: "No voy a dimitir"

La portavoz del gurpo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha respondido al comunicado de HOSTECOR en el que piden su dimisión. Badanelli ha señalado que no va a dimitir y ha pedido perdón por las palabras que dijo acerca de esta asociación hostelera en un programa de televisión local.

La portavoz pedía explicaciones sobre los participantes en el Showcooking de FITUR ya que consideraba que entre ellos no estaban los diez mejores cocineros de la ciudad, a lo que HOSTECOR le respondía así. "Señalar que si para ella, no son suficientes méritos profesionales de la talla de cuatro distinciones Bib Gourman de la Guía Michelín, un Sol Repsol, un campeón de España de Pastelería o un Premio Nacional del Rabo de Toro, entre otros méritos de los participantes, para Hostecor y el ámbito Gurmé nacional, son avales más que reconocidos y sólidos. Desde Hostecor, entendemos que un representante público municipal debe dedicar su actividad a servir y ayudar a sus conciudadanos, compartan o no sus ideas políticas. Por este motivo, instamos a Badanelli a que pida disculpas de manera pública y que, a su vez, rectifique las lamentables manifestaciones que ha hecho sobre este colectivo. Así, se le invita a que conozca la realidad de la hostelería cordobesa de cerca, dado que hasta ahora no ha mostrado interés alguno en ello, al menos, con esta asociación, hecho por el que se le invita a que mantenga con premura una reunión con nuestra junta directiva para que pueda asumir y entender la realidad que la asociación trata a diario."

Paula Badanelli ha insistido en que quiere conocer todos los detalles de las acciones realizadas en FITUR y considera que tras las reacciones a sus palabras "algo deben querer ocultar" en la participación de Córdoba en la Feria Internacional de Turismo el pasado mes de enero.