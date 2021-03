Badanelli: “No podemos ser cómplices de situaciones inmorales”

Ayer la noticia era que la exgerente del Imdeco María Luisa Gómez Calero, quien fue número seis en la lista de Ciudadanos (Cs) a las elecciones municipales de 2019 y que fue expulsada del partido como militante en 2020, se incorporaba como edil independiente con dedicación exclusiva al frente de la Delegación de Casco Histórico,

Las críticas no se hicieron esperar y hoy la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha asegurado que “este movimiento del alcalde de Córdoba, José María Bellido, nos provoca un poco de vergüenza, colocando al Ayuntamiento en una situación compleja porque esto no deja de ser un abrazo al transfugismo. A partir de ahora está en peligro cualquier apoyo de Vox, porque no podemos ser cómplices de situaciones inmorales. Si quieren negociar con Vox el alcalde tiene que reemplantearse no solo esta decisión que ha tomado a la desesperada, sino muchas otras”.

La portavoz también ha sido muy crítica con la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs) incidiendo en que “si no es capaz de gestionar Turismo cómo va a gestionar también Igualdad y Participación Ciudadana. El otro día presentó el mismo presupuesto para 2021 que el presentado por Pedro García (IU) en 2019. Con el mismo presupuesto solo se pueden hacer las mismas acciones. Es un auténtico disparate".

Badanelli ha afirmado que "durante estos casi dos años de cogobierno se ha hecho muy poco, no llegan las ayudas a nadie, no llegan los salarios atrasados a policías y bomberos, no se asfalta una calle, vamos a mandar a su casa a las trabajadoras sociales en el peor momento... La gente necesita soluciones reales, ya."

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO

Para retomar la senda del diálogo y de los acuerdos, para que el anteproyecto de presupuestos 2021 salga adelante, Badanelli exige que “el presupuesto de Turismo se rehaga, porque no puede ser el mismo que el presentado por Pedro García. Algo ha cambiado no solo en Córdoba, en el mundo, y nosotros deberíamos estar dispuestos a afrontarlo. Lo mismo están esperando a que Vox lidere la política turística cuando ni siquiera estamos en el gobierno, pero si nos lo piden podemos hacerlo. Pero la nueva propuesta ese área debe partir del gobierno”.

VOTANTES

En política los pactos o algunas decisiones se pagan en las urnas. Badanelli afirma: “Vox tiene su postura que no va a cambiar por mucho que nos amenacen o por mucho que nos intenten amedrentar, colocándonos ese San Benito de que Vox vota con la izquierda radical, porque creo que hablamos lo suficientemente claro".

A PIE DE CALLE

Las críticas de Vox también viene por los ciudadanos, con los que mantiene un contacto estrecho. Aseguran que en la ciudad no se nota ningún cambio a mejor. "Las calles están sucias, los que vamos en moto nos jugams la vida, los que van en coche se quedan sin amortiguadores, las ayudas no llegan, la zona de la Judería está abandonada..., la ciudad se está deteriorando poco a poco. Es cierto que la estrategia del PP es dejarlo todo para el último año de mandato porque así creen que sacan más rentabilidad en votos, pero en esta ocasión dudo mucho que sea así".

