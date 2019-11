Badanelli: "La GMU es una máquina de destrucción de empleo"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, ha mostrado su preocupación por la situación que se vive en la Gerencia Municipal de Urbanismo.

"Mes a mes se conceden menos licencias de las que se daban hace un año con un gobierno de Izquierda Unida y Partido Socialista, y nos preocupa mucho todas las licencias que se están denegando de negocios que están funcionando y generando empleo" ha señalado la portavoz municipal. Badanelli ha indicado que no sabe el por qué de esta actitud del gobierno local, y que no se están aportando soluciones, ni se están tomando las medidas necesarias.

Ante los datos que ofrecía el gobierno de la situación de concesión de licencias, la portavoz municipal de VOX ha explicado que en la comisión de Licencias no se está informando del motivo de la denegación de las licencias, ni de como actúa la gerencia para intentar ayudar a estas empresas, que llevan tiempo funcionando y han generado empleo estable en la capital.

Paula Badanelli ha hecho referencia a dos casos concretos, el gimnasio Tempo, ubicado en el Colegio de La Salle, y el mercado Ágora gourmet, de los que ha indicado que la clausura de estos espacios supondrán los despidos de muchas personas. En palabras de la portavoz municipal de VOX, "no nos dicen qué se está haciendo y cómo se puede solucionar; porque lo que no puede ser es que la Gerencia Municipal de Urbanismo no sea una solución sino un problema”.

VALORACIÓN ELECTORAL

Badanello ha señalado como "positivo" el hecho de que Vox haya subido en votos en la capital en las elecciones generales del domingo, dado que son un total de 37.169 personas las que han confiado en ellos, 8.000 votantes más que el 28 de abril, al tiempo que ha remarcado que su grupo seguirá con la oposición "exigente" al gobierno local de PP y Cs en la capital.