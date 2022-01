Badanelli acusa al gobierno local de "sólo realizar acciones que perjudican al sector turístico de Córdoba"

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha mostrado en la rueda de prensa previa al pleno ordinario del mes de enero, un audio del Fran De la Torre, presidente de HOSTECOR.

Para Badanelli este audio demuestra que “lo que dice el Grupo Municipal de VOX y lleva denunciando dos años es una realidad, no lo estamos inventando nosotros, ahora lo dice el presidente de HOSTECOR. Lo peor no es que los empresarios no sepan nada sobre qué se lleva a FITUR ni se cuente con ellos, lo peor es que no lo sabe ni el equipo de Gobierno”.

“Basta ya”, ha concluido Badanelli, “Basta ya de gastar dinero para no generar ninguna oportunidad para nuestra ciudad. Si fuera gratis sería una oportunidad perdida y poco más, pero es que este año no sabemos de quién ha sido la ocurrencia de llevarse el stand de nuestra ciudad fuera de Andalucía, de que sea más grande aún y de gastarse el doble del año pasado. No nos tienen nada digno para presentar de una ciudad como Córdoba que lo tiene todo, es más, cada vez que hacen algo por el turismo de Córdoba es para perjudicar. No sabemos si el alcalde está esperando a las elecciones autonómicas para hacer algo, pero este PP tiene que tener claro que antes que los intereses del partido, están los intereses de los cordobeses, y no están haciendo nada por solucionarlo”.