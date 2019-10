Badanelli: "El PSOE ha estado desaparecido, la oposición la tenemos que hacer todos los partidos"

La portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, ha estado en nuestro tiempo de analisis analizando los cuatro meses en el Ayuntamiento. La portavoz ha señalado que las relaciones personales con el resto de miembros de la corporación son buenas, independientemente de la ideología de cada uno. "Alba Doblas dijo que no se tomaría un café conmigo, pero yo los he tomado con Bellido o con Albás" ha indicado la portavoz.

En cuanto a las relaciones con el equipo de gobierno, Badanelli ha señalado que "les veo prepotencia, deberían tener más trato con VOX, somos necesarios" . La portavoz ha indicado que esto no implica que se les "humille" por ser el partido más afín al gobierno. "El gobierno ha estado sobrepasado, les ha costado coger el ritmo a Capitulares" ha destacado Badanelli que, tal y como ella pensaba, "con la experiencia que acumulan iba a ser un paseo para ellos."

A pesar de los que parece, Badanelli ha indicado que "un partido afín a los que están gobernado, parece que somos más exigentes que los de izquierdas". Pero la portavoz ha incidido en que Bellido es alcalde gracias a su abstención "por imperativo ideológico".

Badanelli ha señalado que estos cuatro meses que llevan en la institución local han descubierto lo difícil que es realizar la labor de la oposición, además de los problema de espacio que tienen. La portavoz de Vox ha denunciado que estos problemas no son nuevos de esta legislatura, pero ha señalado que "parece que por unanimidad se va a hacer un planteamiento serio para poder trabajar con dignidad".

Sobre la negociación de las ordenanzas fiscales, Badanalli ha señalado que su voto sigue siendo un "No, porque no nos lo han explicado". La portavoz de Vox se refería a la bajada que prometió el alcalde en campaña. "Si se dijo lo que se pretendía hacer, pero ahora no se puede, que lo expliquen, y Vox estará ahí". Aún así, los del partido que lidera Santiago Abascal han coseguido que el gobierno introduzca un nuevo tramo en el IBI rústico, la bajada del impuesto de construcción o de los vehículos, tal y como ha incidido Badanelli.

Sobre el papel de PSOE e Izquierda Unida, Badanelli ha incidido que "cuesta mucho dejar de ser alcalde". "Me llaman la atención Isabel y Pedro, les he pedido que salgan más, el PSOE ha estado desaparecido."