El Ayuntamiento trabaja para que "no haya parón" del espectáculo de luz y sonido del Alcázar en octubre

La delegada de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás (Cs), ha destacado este viernes que los técnicos del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) trabajan "extraordinariamente bien para que no haya parón" en el mes de octubre del espectáculo nocturno de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos, dado que el contrato cumple el día 17 de agosto y ahora el Consistorio saca un contrato menor público hasta octubre para hacer frente a la gestión "irresponsable de IU".

La también primera teniente de alcalde ha detallado que ahora se publica "un contrato puente", menor de 15.000 euros, con la previsión de que se presenten tres empresas para adjudicarlo a una, de cara a "solucionar" la situación generada por la gestión de IU, que "no ha sido buena", citando también como ejemplo la labor con la obra de la Torre de la Inquisición, entre otros.

Así, ha apuntado que el contrato finaliza el 17 de agosto y habrá "una prórroga" con el contrato menor hasta octubre, si bien "durante estos meses se trabaja de manera incasable para que no exista el parón en el espectáculo", con un pliego "bien hecho" para una nueva adjudicación desde octubre, admitiendo "la lentitud" de la administración.

En este sentido, Albás ha remarcado que "se va a hacer lo imposible para que no haya parón" en el espectáculo, después de que "el anterior gobierno no ha hecho nada y ahora se está organizando", aunque ha abundado en que no puede asegurar que no haya parón, "porque lo dejaron todo sin hacer", ha insistido.

No obstante, espera "mejorar" con el nuevo pliego de licitación, porque "hay mucha luminaria que está estropeada" y "no se han acometido las medidas pertinentes", de manera que "hay que escuchar a los profesionales" para la elaboración del nuevo espectáculo, con el que está convencida de que "la siguiente empresa adjudicataria va a dejar a todos boquiabiertos".

Al respecto, ha comentado que "se trabaja en la nueva licitación para que sea espectacular", con un contrato de cinco años para que "la empresa pueda realmente invertir en el espectáculo en condiciones e independientemente de quien esté en el gobierno de la capital no se encuentre con la situación que nos hemos encontrado nosotros, con todo sin hacer".

En su opinión, "serán muchas las empresas que se presentarán a este concurso, que va a poner más en valor el Alcázar de los Reyes Cristianos y se va a dar a conocer, no solo a nivel autonómico, sino nacional e internacional".