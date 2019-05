El Ayuntamiento señala que extremará la vigilancia para que no haya "competencia desleal al taxi" en la Feria

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Andrés Pino (PSOE), ha asegurado que el Consistorio "extremará la vigilancia" durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que comienza el próximo fin de semana, "para que no exista competencia desleal al taxi y no se pueda establecer ninguna parada encubierta de vehículos que la suponga en terrenos próximos al recinto ferial".

En respuesta a las declaraciones del concejal del PP Salvador Fuentes sobre la habilitación de una parada de VTC en Mercacórdoba durante la Feria, Andrés Pino ha dicho que es "totalmente falso", pues "no solo no se ha previsto ninguna parada para los VTC, sino que además vamos a estar vigilantes para que no puedan establecer ninguna parada encubierta en terrenos próximos al recinto ferial, aparte de que las VTC no podrán hacer uso de ni una sola de las medidas que se prevén para favorecer el transporte público en el Plan de Tráfico de Feria".

Pino ha recordado que, "desde que Uber se instalara en nuestra ciudad, el gobierno local dejó muy clara su apuesta y su apoyo total al único servicio público urbano de viajeros que reconocemos, que es el taxi con licencia municipal, el que toda la vida hemos tenido los cordobeses, el que queremos seguir teniendo y el que seguiremos defendiendo por encima de todo de las injerencias externas".

Así quedó claro, según ha insistido, "en una moción del Grupo Socialista aprobada por unanimidad en Pleno", añadiendo Pino que "este apoyo del equipo de gobierno al taxi municipal, no solo no ha perdido ni un ápice de su fuerza, sino al contrario, se refuerza con el paso del tiempo, y se verá reflejado en la Feria, pues, no solo no se ha previsto ninguna parada para los VTC, sino que además vamos a estar vigilantes para que no puedan establecer ninguna parada encubierta".

Además, según ha señalado, "Mercacórdoba no ha recibido de ningún organismo, empresa o colectivo, solicitud alguna para aparcamiento dentro de sus instalaciones", recordando que, aunque está permitido el "acceso con vehículo a las instalaciones" de Mercacórdoba, "que se puede realizar mediante pago de un ticket diario o abono de entrada", ello "permite la utilización de las instalaciones durante los horarios de venta y descarga", pero "en ningún caso supone el derecho de estacionamiento".

El estacionamiento en el aparcamiento de Mercacórdoba, según ha aclarado el edil de Movilidad, "solo lo pueden realizar vehículos industriales y autobuses, pudiéndose contratar adicionalmente el estacionamiento de turismo en espera, asociado a un vehículo industrial, mientras el camión permanece en ruta", y "también pueden estacionar turismos con remolque".

Todo esto no impide que, según ha aclarado, que "algún particular pueda acceder a las instalaciones previo abono de su ticket", pero "el personal de seguridad realiza labores de vigilancia y controla que, efectivamente, no quede ningún vehículo estacionado que no esté autorizado, una vez finalizada la actividad comercial en los mercados".