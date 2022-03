El Ayuntamiento prevé ayudas para pagar luz, gas y gasolina de autónomos con la liquidación del presupuesto

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha anunciado este viernes la intención de su gobierno de sacar un paquete de ayudas con los ahorros previstos en la liquidación del presupuesto de 2021 con "varios millones de euros destinados a ayudas para sufragar el pago de las facturas de la luz, el gas y la gasolina o gasoil" de los autónomos y pequeñas y medianas empresas, porque "esto es un clamor y una necesidad urgente".

Así lo ha avanzado Bellido en una rueda de prensa, junto al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor; la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs); la delegada de Reactivación Económica, Blanca Torrent (PP), y el presidente de ATA en Andalucía, Rafael Amor, tras mantener una reunión de trabajo para abordar la coyuntura actual que afecta a pymes y autónomos y las medidas que "son necesarias".

En este sentido, el regidor confía en el acuerdo con el resto de los grupos del Pleno y que "se repita este año un paquete importante de ayudas centradas en los autónomos y las pequeñas y medianas empresas". "Nosotros estamos preparados para hacerlo, porque ya lo hemos demostrado durante la pandemia, donde fuimos los primeros que salimos al rescate y donde en muchos casos hemos sido los únicos que hemos llegado al rescate", ha argumentado el primer edil, quien ha dicho que "requiere de un esfuerzo muy importante económico y no sólo económico", en cuanto al personal municipal.

No obstante, ha precisado que "el Consistorio llega donde llega", de forma que quieren sacar "este programa de ayudas por varios millones de euros", pero ha aclarado que no está en su mano "bajar el coste de la factura, ni de la gasolina, ni el gas", aunque ha defendido "ayudar con los ahorros a los negocios, como se hizo durante el confinamiento en la pandemia y que se puedan mantener". Ante ello, espera alcanzar un acuerdo con ATA y otras organizaciones empresariales, además de los grupos, para "ver cómo poner en marcha estas medidas" y que "algún día el Gobierno de la nación se tome en serio sus responsabilidades y empiece a adoptar medidas sin ponerse de perfil, que abaraten esos costes y no haga que tengan que salir los ayuntamientos al rescate de muchas pequeñas y medianas empresas".





"FALTA MUCHO POR HACER"





Entretanto, el alcalde ha mostrado su agradecimiento a ATA por "la interlocución al más alto nivel con los representantes de los autónomos en Andalucía y en España, que sirve de mucho, porque permite conocer más allá de lo que ya se conoce de la mano de los vecinos que tienen pequeños comercios y pequeñas y medianas empresas y tener una visión más general de cuál es la situación global que viven". Al respecto, ha elogiado "la valentía" de los cordobeses, "a pesar de las dificultades", puesto que "hoy en la ciudad hay 19.737 autónomos, que son 275 más que hace un año y 66 más que el mes pasado en el balance neto", ha resaltado, para enfatizar que "ellos son la gran base de la pirámide del empleo".

En este caso, Bellido ha indicado que "durante la pandemia el Ayuntamiento hizo un esfuerzo tremendo, económica y organizativamente, para poner en carga siete millones de euros en ayudas en un solo año, muy repartidos", si bien ha avisado de que "ahora viene otra época que está siendo igual o más difícil y peor, porque más allá de las macrocifras, hay que llevarlo a lo pequeño, a las personas que tienen su negocio". En definitiva, el alcalde ha subrayado que "si no se ponen medidas, se van a tener que cerrar muchos negocios y se van a perder muchos empleos", de manera que ha manifestado que "el Gobierno no puede seguir de perfil".

Así, ha comentado que "hay medidas coyunturales y acuerdos que se han alcanzado, que ojalá supongan una mejora y sean un éxito", pero considera que "falta mucho por hacer", porque "no se ha abordado el problema del coste del suministro eléctrico para los particulares --el concepto de pobreza energética ya ha quedado en el olvido para algunos--, ni para los autónomos, ni microempresas; tampoco hay abordado nada para el coste del suministro de gas, que también es la base de muchos negocios".