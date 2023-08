El Ayuntamiento destaca la atención a personas sin hogar y mayores en la última ola de calor

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha destacado este jueves la atención que se ha prestado desde su departamento a las personas sin hogar y mayores de la ciudad en la última ola de calor, tanto con la Casa de Acogida, como el contacto con mayores beneficiarios de la comida y la ayuda a domicilio.

En una rueda de prensa, la edil ha explicado que en la casa de acogida hay 48 plazas fijas y en época de verano se amplía con diez más por el calor, si bien "en los días de alertas no ha hecho falta ampliarlas, porque quitando un par de días con lleno total, no se ha llegado nunca a completar el aforo y no hay gente en lista de espera", ha indicado.

Así, en los dos días de alerta roja por sanidad, el 8 y el 9, hubo nueve y ocho personas, a lo que ha añadido que "una vez que se termina la hora de la comida, ha habido siempre tres usuarios que se han marchado y, a partir de las 17,30 y 18,00 horas se han marchado otros tres".

Por otro lado, el personal de Servicios Sociales ha salido diariamente con la Unidad de Calle para informar a todas las personas sin techo en la ciudad cuáles son los recursos que están en marcha de la Red Cohabita, que preside el Consistorio, como la ampliación de horarios en distintos centros, a la vez que se lleva agua a las personas que están en la calle.

En cuanto a los mayores, dentro del programa municipal de Servicios Sociales, en la comida a domicilio hay 230 personas, a las cuales "se les ha informado personalmente de los recursos que hay ante alertas por calor, pero ninguno de los usuarios ha trasladado el deseo de desplazarse", al tiempo que "se han hecho algunos cambios en los menús", introduciendo gazpachos, ensaladas y alimentos más refrescantes.

Y en la ayuda a domicilio, se atiende a día de hoy a 4.880 personas, con las que, a través de la empresa que se trabaja, "se ha contactado para saber de primera mano si tenían adecuados sus domicilios, bien con aire acondicionado, bien con ventiladores, para pasar las altas temperaturas", entre otros aspectos sobre los que se les ha informado, manteniendo el contacto con las personas interesadas en la atención por calor, ha comentado Contador.

Además de tener abierto el Centro de Participación Activa de Huerta de la Reina, "por si es necesario en alertas", están los centros de mayores abiertos con su aire acondicionado para que "todos aquellos usuarios que quieran estar en un sitio fresco durante el día puedan hacerlo", ha resaltado la concejal, quien ha agregado que hasta este mes de agosto, "han sido cerca de 3.000 mayores los que han disfrutado de viajes a la playa".