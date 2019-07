El Ayuntamiento desestima la reclamación de AENA de 15 millones de euros

El delegado de presidencia del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, ha anunciado que el Ayuntamiento desestimará la reclamación de 15 millones de euros que ha presentado AENA sobre la financiación de las tierras expropiadas adquiridas para la construcción del aeropuerto comercial de Córdoba.

Torrico ha explicado que el convenio que el gobierno de Rosa Aguilar firmó en el año 2007 era un convenio viciado y que la reclamación económico-administrativa de AENA no se ajusta a derecho. También ha insistido en que ya en aquel momento el Partido Popular se opuso a esta medida y ha defendido que lo firmado por el PSOE no se ha dado en ningún aeropuerto de España. Ahora quedará en manos de AENA la decisión de elevar, o no, la reclamación a los tribunales de Justicia.

No obstante,Torrico ha culpado al gobierno socialista de Pedro Sánchez de una falta de sensibilidad con los problemas de los cordobeses y ha dejado en sus manos rectificar ante la situación.

Por otro lado, el delegado de presidencia ha dado los nombres de los cinco primeros coordinadores generales del Ayuntamiento nombrado por el nuevo gobierno, insistiendo en el déficit de personal técnico y de apoyo político para las labores de gestión que hay en estos momentos. Finalmente, ha añadido que estos cinco nombramientos no serán los únicos que lleve a cabo el Ayuntamiento.

En concreto se ha aprobado el nombramientos de Ramón Díaz, como coordinador general del Ayuntamiento; de la ex edil del PP Blanca Córdoba, como coordinadora de Participación Ciudadana; de Vicente Martín como coordinador general de Inclusión, Solidaridad y Juventud; de Alfonso López, como coordinador general de Hacienda, y de Víctor Castellano, como coordinador general de Recursos Humanos, y la mayoría de estas personas, según ha resaltado el edil de Presidencia, tienen una "amplia experiencia de la labor municipal" o en el sector privado.

Además, en cuanto a la apertura de las piscinas municipales en Córdoba, la primera teniente de alcalde del grupo de Ciudadanos, Isabel Albás, ha explicado que los técnicos están trabajando en su puesta a punto y que aunque se abrirán en breves, todavía no se ha establecido una fecha concreta.