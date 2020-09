El Ayuntamiento de Córdoba convoca 168 plazas en la Oferta Pública de Empleo 2020, 78 de nuevo ingreso

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás; el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, y el teniente de alcalde de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, han informado este lunes sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado la Oferta Pública de Empleo (OPE) del año 2020 con 168 plazas, de las que 78 son de nuevo ingreso por turno libre.

En una rueda de prensa, Jordano ha destacado que "se apuesta por reforzar los puntos más importantes que se han visto afectados en esta etapa tan extraña", como Seguridad, Servicios Sociales e Informática.

Al respecto, ha comentado que en el área de Seguridad "se consolidan las estructuras de mando para que sean más eficientes", de modo que "se le da más músculo al apartado de mandos intermedios, sobre todo en bomberos que tenían un déficit importante", mientras que en otras delegaciones "la intención es que, aunque crezcan poco en este momento, sí se generen bolsas de listas de reserva para aprovecharlas en un momento posterior".

En este sentido, el concejal ha asegurado que "se han tenido en cuenta todas las aportaciones de todas las formaciones sindicales", a lo que ha añadido que "esto viene de varias reuniones con la parte social antes del verano y hay satisfacción con el resultado".

Entretanto, ha recordado la figura de la tasa de reposición "para saber de dónde se parte", con la Ley General de Presupuesto del año 2018, que "establece que todos los efectivos se tienen que reponer a un 75% y se ponen a salvo de esa regla la Policía Local, que se puede hacer a un 115%, y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), la gestión de recursos públicos, atención ciudadana y Servicios Sociales, al 100%".

NUEVO INGRESO

En concreto, en las 78 plazas de nuevo ingreso "se refuerzan los puntos que se han mostrado más críticos en una situación extrema como la que se atraviesa", ha remarcado Jordano.

En el área de Seguridad, "se da continuidad a la línea de la OPE de 2019", con la convocatoria de 23 plazas de Policía Local, que se unen a las 30 ya ofertadas en la anterior; en el SEIS se convocan 27 plazas de bombero conductor creadas del año anterior por las plazas vacantes que no existían en la plantilla municipal, de modo que "en la anterior OPE no se ofertó ninguna porque no existían", ha precisado. También, se convocan dos plazas de sargento.

En el servicio de Informática, se ofertan dos plazas de administrador de sistema informático en redes, dos de analista programador, tres de programador informático y una de operador supervisor, "agotando en estos dos últimos casos las plazas vacantes que había en la actual plantilla".

En Servicios Sociales, "se ofertan las tres únicas vacantes que había de trabajadores sociales", algo que se va a unir a las 13 plazas que estaban ocupadas por funcionarios públicos, por lo que en total son 16 plazas, "que es el refuerzo máximo que se podía hacer", ha dicho el edil, quien ha agregado que "ya habrá ocasión de crear más plaza e incrementar la plantilla".

Además, se convocan tres plazas de coordinadores de programa, dos conductores, dos de oficial de primera de jardinería, tres de oficial de primera de jardinería y cinco auxiliares jardineros.

PERSONAL INTERINO

Sobre las plazas ocupadas actualmente por personal interino y personal declarado indefinido no fijo por sentencia, se incluyen en la OPE 46 plazas, concretamente dos psicólogos, dos promotores de Igualdad, un informador juvenil y un oficial de segunda cuidador, todos ellos de la OPE 2016, y 21 auxiliares administrativos, de los que nueve son de la oferta de 2016, once interinos de 2019 y una plaza declarada indefinida por sentencia.

Igualmente, hay dos plazas de letrado asesor, un inspector de Gestión y dos ordenanzas, de la OPE de 2019, y un DUE de empresa de este año. "Estas 46 plazas regularizan la situación de personal ocupado ahora por interinos", de manera que "no suponen incrementos y sí un refuerzo de la estructura", ha declarado el concejal.

PROMOCIÓN INTERNA

Y en promoción interna se ofertan 44 plazas, para "consolidar las estructuras que hay", después de que "se ha detectado por parte de los servicios municipales y las secciones sindicales un déficit de algunas funciones propias de mandos intermedios", por lo que "se refuerzan", ha defendido Jordano.

Así, se aprueban cuatro plazas de oficial de Policía Local y cuatro de subinspector, que "se suman a las mismas plazas que se ofertaron el año anterior"; en el SEIS, se aprueban seis plazas de cabo C1, cuatro de sargento A2, dos de sargento C1 y una de suboficial A2; en Infraestructuras, seis encargados, cuatro de oficial de primera jardinero y tres oficiales de primera de albañil, y se completa la promoción interna con diez plazas de auxiliar administrativo.