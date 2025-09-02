El Ayuntamiento de Córdoba apuesta por mantener el trazado de la ronda Norte pese al informe arqueológico

El futuro de la ronda Norte de Córdoba vuelve a situarse en el centro del debate tras conocerse las conclusiones del informe arqueológico encargado por el Ayuntamiento. El documento, elaborado en el marco de las catas previas al proyecto, plantea dos posibles soluciones para garantizar la conservación de los restos hallados en la zona: el soterramiento de los mismos o la modificación del trazado de la vía.

Sin embargo, desde el Consistorio han sido claros. El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, ha subrayado este martes que la opción de cambiar el recorrido de la carretera no está sobre la mesa. “La ruta actual es la que mejor se adapta a los objetivos de esa remodelación de la ronda Norte”, ha defendido en declaraciones remitidas a los medios.

El informe, que analiza los restos aparecidos en el tramo paralelo a la avenida de La Arruzafilla, plantea la posibilidad de ampliar los estudios arqueológicos, pero deja en manos de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía la decisión final. Se trata, como recordó Torrico, de un documento “no vinculante” cuya función es orientar y ofrecer alternativas, pero no marcar la hoja de ruta definitiva.

Según el texto, el soterramiento de los restos sería viable siempre que se garantice su conservación y no se produzcan daños durante las obras. La otra alternativa consistiría en diseñar un trazado distinto al actual para evitar la afección directa. Aun así, Urbanismo insiste en que esta segunda vía no será contemplada.

El argumento principal del Ayuntamiento gira en torno a la mejora de la calidad de vida de los vecinos. “Mover al norte ese trazado supondría también afectar a la calidad de vida de los vecinos, puesto que se metería en una zona verde ya prácticamente terminada”, ha señalado Torrico. La intención del proyecto de remodelación es alejar la carretera de los bloques de viviendas para reducir el impacto acústico y aumentar la seguridad.

El debate sobre la ronda Norte no es nuevo. Desde hace años, esta infraestructura ha estado rodeada de polémica por sus sucesivos retrasos y por la complejidad técnica de su ejecución. A la ecuación se suma ahora la protección del patrimonio arqueológico, un factor que obliga a buscar fórmulas de equilibrio entre desarrollo urbano y conservación histórica.

El Ayuntamiento, en este sentido, ha querido remarcar que comparte la importancia de preservar los hallazgos, pero considera que el soterramiento es una medida suficiente y compatible con los objetivos del proyecto. Será, en cualquier caso, la Delegación de Cultura la que determine si la solución planteada cumple con las garantías necesarias.

A la espera de esa decisión, el mensaje del Consistorio busca transmitir tranquilidad a los vecinos de la zona, que llevan tiempo reclamando mejoras en la circulación y en la seguridad vial. La ronda Norte, recuerdan, es un eje fundamental para descongestionar el tráfico de la ciudad y para dar respuesta a un crecimiento urbanístico que en los últimos años se ha intensificado.

De momento, el proyecto sigue avanzando con la vista puesta en compatibilizar los intereses de todas las partes: los vecinos, que demandan una solución definitiva; los arqueólogos, que alertan de la necesidad de proteger los restos hallados; y las administraciones, que deberán encontrar un consenso entre conservación y desarrollo.

La decisión final recaerá en Cultura, pero el Ayuntamiento ya ha mostrado su preferencia. Mantener el trazado actual y apostar por el soterramiento aparece como la vía más realista para que la ronda Norte deje de ser un proyecto pendiente y se convierta, por fin, en una infraestructura terminada y en servicio para Córdoba.