La Axerquía cita en septiembre a El Kanka, Martita de Graná y Ara Malikian y el Gran Teatro al Comandante Lara

El Teatro de La Axerquía de Córdoba capital acogerá en septiembre distintos eventos con el cantautor y músico 'El Kanka', la 'influencer' 'Martitá de Graná' y el violinista Ara Malikian, mientras que por el Gran Teatro pasará el humor del Comandante Lara & Cía, entre otras citas previstas. Al respecto, según informan desde Riff Music, Juan Gómez Canca 'El Kanka' llegará a la capital el día 3 de septiembre, a las 22,00 horas.

Carismático y cautivador en el escenario, presenta un directo arrollador que hipnotiza desde la primera canción hasta la última y siempre arropado por una coral de voces que le acompaña en cada concierto, su público. 'El Kanka' empezó a coquetear con el mundo de la música en Málaga, su ciudad natal, donde compaginó sus estudios de económicas y filosofía con el conservatorio. En 2007, y después de haber liderado 'Doctor Desastre' y 'T de Trapo', inició su carrera en solitario en el que ahora es su actual proyecto 'El Kanka', un estilo de fusión particular que da vida a canciones que conjugan una variopinta combinación de estilos con una notable madurez y un alarde de cotidiana ironía en las letras.

El malagueño puede presumir de ser uno de los artistas más reconocidos y laureados de todo el territorio español tras su exitosa gira 'Donde caben dos caben 3', donde llenó los principales recintos del país y acabó en el Wizink Center de Madrid. Las entradas para Córdoba ya están disponibles en 'Riffmusic.es', 'elkanka.com' y la taquilla del teatro. Por otra parte, 'Martita de Graná', una de las 'influencer' de moda, actuará el 16 de septiembre, a las 21,00 horas, con entradas ya a la venta en 'Riffmusic.es', la taquilla del teatro y 'martitadegrana.com'.

Marta Martínez (Granada, 1989), con más de un millón de seguidores en 'Facebook', otro millón en 'Instagram' y 75.200 suscriptores en 'YouTube', ha conseguido convertirse en una referencia nacional del humor tanto en redes sociales como en directo. No sólo se queda en Internet, sino que sus monólogos están llenando todas las ciudad que visita. Iba para maestra, pero un día grabó un vídeo sobre Granada que se hizo viral y desde entonces no ha parado de subirse a escenarios para hacer reír a un público muy fiel --el 86% son mujeres-- contando chistes que se inspiran en su propia vida y cotidianidad. Su humor se basa en lo cotidiano y en las situaciones más absurdas que pasan todos los días delante de nuestros ojos. No se muerde la lengua de hablar de temas íntimos, sexualidad, igualdad, del cambio de paradigma en la comedia, entre otros temas.

El primer vídeo que subió en 2015 a su cuenta personal de 'Facebook' se viralizó. Era un vídeo que hablaba en clave de humor sobre los estereotipos 'granaínos'. Sus tapas, la 'milnow', Sierra Nevada, el Albaicín, la Alhambra, el Granada CF, la gente joven en invierno, la diversión y las universidades fueron algunas de las bondades que 'Martita de Graná' contó al mundo. De este modo, se ha convertido en "un referente del humor" en este país y sus 'sketches' en redes siguen sumando visitas y sus presentaciones en directo cuelgan el 'No hay entradas' allá donde va.





'PETIT ROYAL GARAGE'





Tras ellos, Ara Malikian y su 'Petit Royal Garage' llega a Córdoba el día 19 de septiembre, a las 22,00 horas, con entradas ya a la venta en 'Riffmusic.es', 'aramalikian.com' y la taquilla del teatro. El espectacular violinista, de origen libanés y ascendencia armenia, ha grabado más de 40 discos, creando su propia orquesta y un lenguaje único. Acompañado de Iván 'Melón' Lewis al piano, serán los encargados de recorrer las diferentes canciones del nuevo disco 'Royal Garage' desde un punto de vista más clásico. Son en los espacios de corte más íntimo y personal donde generan un rincón de sensaciones y emociones únicas. A muy temprana edad reconocieron el talento de Ara a pesar de las circunstancias en que la guerra civil libanesa le obligó a vivir, estudiando durante largos períodos en refugios antiaéreos.

Ofreció su primer gran concierto con tan sólo 12 años y, a los 14, el director de orquesta Hans Herbert-Jöris lo escuchó, otorgándole una beca del Gobierno alemán para estudiar en la Hochschule für Musik und Theatre Hannover. Amplió sus estudios en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, además de recibir lecciones de algunos de los profesores más prestigiosos del mundo. En los últimos años editó un álbum como guiño a sus 15 años en España, con grandes colaboraciones en el Teatro Real de Madrid. La gira '15', una de las más grandes de los últimos años, fue un éxito de público y crítica con más de 175.000 espectadores y más de 150 conciertos.

Con su nuevo álbum 'The Incredible History of Violin', presentó su gira mundial con violín, alcanzando prestigio mundial y visitando las capitales más importantes del mundo con conciertos en los auditorios y teatros más prestigiosos del mundo: Londres, París, Roma, Moscú, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Santiago de Chile, Pekín, Hong Kong, Estambul, Belgrado, Bratislava, Madrid, Lisboa y Berlín.

En 2019, su nuevo Royal Garage World Tour comenzó con su último álbum, 'Royal Garage', que cuenta con colaboraciones de artistas como Andrés Calamaro, Enrique Bunbury y Serj Tankian. Así, el Teatro de la Axerquía será testigo del talento de este genio al violín, al que le acompaña el maestro Iván 'Melón' Lewis. EL DESTERNILLANTE HUMOR Mientras, el desternillante humor del Comandante Lara & Cía estará en el Gran Teatro el día 24 de septiembre, a las 20,30 horas, con entradas ya a la venta en 'Riffmusic.es', la taquilla del teatro y 'comandantelara.com'.

Luis Lara es uno de los cómicos más apreciados de su tierra, Jerez de la Frontera (Cádiz), aunque la ambición del artista andaluz no se quedó ahí, por eso ha sabido explotar a la perfección todos los recursos para abrirse camino también en el resto de la geografía española. "Tiene cara de serio, pero Luis Lara ha sido, entre otras cosas, el creador del 'Curso Dandalú', que tras más de diez años sus seguidores todavía recuerdan con nostalgia", destacan desde Riff Music.

Le acompañan en esta aventura Vicente Ruidos y Jesús Tapia. Vicente es especialista en imitar infinidad de ruidos que se pueden escuchar en la vida cotidiana, de ahí su nombre. Natural de Chiclana de la Frontera (Cádiz), cerrajero de profesión y humorista "de toda la vida", por lo que le avala la gracia gaditana a la cual hace honor. El maestro del monólogo Jesús Tapias "saca lo mejor de las tonterías cotidianas y demás historietas humorísticas, combinando todo ello con imitaciones y chistes". Todo junto forman una formación explosiva, Comandante Lara & Cía, y harán las delicias a todo aquel que se acerque al Gran Teatro de Córdoba.