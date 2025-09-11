La avenida República Argentina acoge Automov 2025 con pruebas de vehículos eléctricos y más de 30 marcas en exposición

La avenida de República Argentina se transformará durante tres días en el epicentro de la automoción sostenible en Córdoba. Del 26 al 28 de septiembre se celebrará Automov 2025, la tercera edición de la Feria de la Automoción, que este año se integra de lleno en la Semana Europea de la Movilidad y ofrece como gran atractivo la posibilidad de probar in situ vehículos eléctricos y de bajas emisiones en un entorno urbano.

El evento se desarrollará en horario de mañana y tarde, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, mientras que la exposición permanecerá iluminada hasta la medianoche, de modo que el público podrá acercarse a conocer las novedades incluso al caer la noche. La entrada es libre y gratuita.

Una de las principales novedades de esta edición es el uso de la propia avenida como pista de pruebas. El espacio reservado ocupará parte de los aparcamientos de zona azul y dos carriles de circulación, aunque se mantendrá uno abierto al tráfico rodado. Uno de los carriles habilitados servirá para que cualquier visitante pueda ponerse al volante y comprobar en directo el funcionamiento de los modelos eléctricos e híbridos, una experiencia que en anteriores ediciones resultó muy demandada.

En total, Automov reunirá más de 30 marcas representadas en 14 expositores, con una oferta amplia y variada que abarca prácticamente todos los segmentos del mercado. Los asistentes encontrarán desde turismos eléctricos, híbridos enchufables y de etiqueta eco, hasta motocicletas, camiones ligeros e incluso carretillas elevadoras eléctricas. La feria quiere mostrar que la movilidad sostenible va más allá del vehículo privado, con soluciones adaptadas a diferentes necesidades profesionales y personales.

El sector, en constante evolución, vive un momento clave en el que las motorizaciones alternativas han ido ganando terreno al diésel y a los combustibles tradicionales. Según los organizadores, casi la mitad de los modelos que se comercializan hoy en día en la automoción cordobesa corresponden ya a vehículos eléctricos o de bajas emisiones, una tendencia que seguirá creciendo en los próximos años. Automov se convierte así en un escaparate perfecto para conocer de primera mano hacia dónde se dirige la movilidad y qué opciones reales existen en el mercado.

Además de la exposición, la feria contará con actividades paralelas de carácter divulgativo y de concienciación sobre la importancia de reducir emisiones y apostar por medios de transporte más sostenibles. El público podrá informarse sobre ayudas y planes de incentivo a la compra de vehículos eléctricos, conocer las novedades en puntos de recarga y recibir asesoramiento técnico y comercial por parte de los profesionales presentes.

La ubicación en República Argentina aporta también un carácter céntrico y accesible a Automov. Su emplazamiento en una de las principales arterias de la ciudad facilita la visita tanto a pie como en transporte público. El objetivo es acercar la feria al corazón urbano y hacerla más visible para los cordobeses, que podrán recorrer el espacio expositivo de manera cómoda en plena ciudad.

Automov 2025 se confirma así como una cita de referencia para quienes quieren descubrir, comparar y probar las últimas novedades en movilidad sostenible. Tres días para experimentar de primera mano cómo se siente conducir en silencio, sin emisiones y con tecnología de última generación, en un entorno que pretende anticipar la movilidad del futuro en Córdoba.