El 13% de delitos cometidos por menores en Córdoba durante el año 2022 fueron por violencia de género

Harían falta, como mínimo, siete jueces en Córdoba capital y alrededor de 15 funcionarios de la justicia en todos los órganos de la provincia para paliar la escasez de personal judicial. Así lo ha afirmado esta mañana el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, en el balance anual de litigiosidad de la provincia para 2022. "Todo han sido parches en los últimos 20 años que no han cambiado nada desde el punto de vista estructural, el sistema judicial sigue en la mendicidad. Basta asomarse a la página del BOE para ver que es raro que haya un día en el que no se jubile un juez. Eso es algo no se veía dos años atrás", ha afirmado.

Para esta semana se prevé, no obstante, la entrada de una nueva magistrada en comisión de servicios para reforzar uno de los juzgados más atascados en Córdoba: el de lo Penal Numero 6, que se encarga de enjuiciar los casos de Violencia Sobre la Mujer y que acumula un retraso de hasta un año en el señalamiento de juicios. En palabras de Zamorano, este juzgado se encuentra al borde del colapso. En 2022 se han registrado 3500 asuntos, 500 mas que el año anterior. Propone Zamorano provincializar esta cuestión: "La solución es que se constituya un juzgado más especializado de Violencia sobre la Mujer que tenga compentencias sobre toda la provincia", ha asegurado. Por otro lado, en el ultimo año ha aumentado la presión del número de delitos relacionados con violencia de género entre menores hasta 13% del total en Córdoba.

En los 62 órganos judiciales que contempla Córdoba, en 2022 se han registrado 27.600 asuntos penales, mil más que el año anterior. En el ámbito civil, han disminuido, pero los jueces soportan una carga superior a la limitada por el Consejo Superior del Poder Judicial. Haría falta crear entre tres y cuatro juzgados de primera instancia para poder soportar la carga habitual diaria.