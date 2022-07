AUGC denuncia una avería de dos meses en el sistema de vigilancia de la cárcel en Córdoba

La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Córdoba ha manifestado esta mañana que el sistema de comprobación y desactivación de alarmas del centro penitenciario de Córdoba ha permanecido averiado durante dos meses po un problema en el ordenador central que lo controla. Esto, según afirman, ha impedido a los guardias civiles y vigilantes privados desempeñar correctamente sus cometidos de vigilancia y reacción, al carecer de una herramienta fundamental que debe permitirles la detección de posibles evasiones de internos o incursiones desde el exterior.

Según explica a COPE su portavoz, Rafael Sánchez, no han hecho pública esta información con anterioridad para "no poner en riesgo la seguridad del centro, porque si lo dices cuando está ocurriendo, lo pueden aprovechar, como suelo decir, los malos". Aún así, asegura que "no podemos dejar de denunciar una situación tan preocupante, que ha afectado incluso a la salud laboral del personal de la Guardia Civil y de la empresa de seguridad privada, al tener que soportar continuamente el sonido estridente de las reiteradas falsas alarmas sin poder desactivarlas. Una vez más, la dirección del centro penitenciario cordobés ha vuelto a dar muestras de inoperancia o desidia, algo que se repite demasiado habitualmente en lo que ata;e a los guardias civiles y vigilantes privados".