Aucorsa refuerza algunas líneas tras el aumento del 20% de usuarios por la bajada del precio del bonobús

El pasado 1 de septiembre entró en vigor la bajada del 50% en los títulos de bonobús de Aucorsa. El precio del mismo pasaba a costar la mitad en un intento de fomentar el uso del transporte público en medio de una crisis medioambiental y, sobre todo, de coste del combustible. Los datos son buenos, porque el número de usuarios habituales de Aucorsa ha aumentado en un 20% desde que esa medida entró en vigor. Sin embargo, las arcas de AUCORSA no han aumentado, sino que han disminuido. "Aunque parezca una paradoja, el hecho de haber aumentado en usuarios no hace que hayamos aumentado en ingresos, porque Aucorsa ha dejado de ingresar lo que ingresaba con los billetes sencillos al haber habido una migración hacia el título multiviaje", ha asegurado a COPE Ana Tamayo, gerente de la entidad.

El billete sencillo tiene un precio de 1,30, una cantidad que, según los datos del último informe de FACUA Andalucía, se encuentra ligeramente por encima de la media nacional, que está en 1,24 euros. No obstante, Córdoba no se encuentra entre las ciudades más caras para montar en autobús. "Es un dato que habría que contextualizar", añade Tamayo, "no debería mirarse de foma aislada porque nosotros, por ejemplo, tenemos transbordo gratuito. Esta lista debería mirarse de manera integral y no aislada", sentencia.

También ha asegurado que se han reforzado las líneas con más afluencia de pasajeros en las horas puntas gracias al control de tráfico que realiza desde el Ayuntamiento. La reducción va a estar vigente, por el momento, hasta el 31 de diciembre.