ATA defiende tener un sistema "justo" para los autónomos y que no haya "un IRPF encubierto"

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Andalucía, Rafael Amor, ha defendido este jueves que el país cuente con un sistema "justo" para los autónomos, que esté "antes de junio" dentro de la negociación con el Gobierno, sobre la que ha aclarado que "no se va a permitir bajo ningún concepto que haya un sistema de IRPF encubierto en el que se grave al autónomo por los ingresos que tenga", de modo que "no sería una prestación, sino un impuesto".

Así lo ha subrayado el representante del colectivo antes de intervenir en el foro 'Autónomos, motor de Andalucía', con la participación también de la concejal delegada de Reactivación Económica e Innovación del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, presentados por el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina.

En este sentido, ha aseverado que van a "buscar un sistema justo para los autónomos, sobre todo en un aspecto fundamental, como es que aquellos que no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tengan una cotización más baja de la que tienen actualmente", aunque ha admitido que "en un proceso de cinco, seis o siete años hay que equiparar la cotización mínima del autónomo al Salario Mínimo Interprofesional".

Igualmente, ha defendido que "si quieren, como dice el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que coticemos por los ingresos reales, que haya un destope de la base máxima de cotización", dado que "no es justo que un autónomo de 47 años tenga topada la base de cotización", recordando que "cada vez se entra más tarde en el mercado laboral, tanto como asalariado, como autónomo".

Por tanto, ante la cotización por ingresos reales que propone el Ministerio, Amor ha mandado a "todos los autónomos mensajes de calma y tranquilidad, porque esto no es la primera vez que se intenta imponer, porque este sistema ya pasó en los años 2008, 2012 y 2018, y no es nuevo". No obstante, el presidente de ATA en la comunidad ha dicho que no están de acuerdo en la proposición que ha planteado el ministro Escrivá que "deja prácticamente a los autónomos societarios y a los colaboradores fuera del sistema".

Entretanto, ha aclarado que "no se saben los ingresos reales de los autónomos", de modo que el hecho de que "los autónomos coticen por unos rendimientos netos dejaría fuera a los autónomos societarios y si el sistema que tenemos es un poco injusto, el otro lo sería más", ha advertido. Asimismo, Amor ha insistido en que no se van a levantar de la mesa de negociación, "a pesar de algunas corrientes que critican que tenemos que estar en la calle", de manera que ha defendido la negociación: "nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer", ha apostillado.