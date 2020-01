A ATA-Andalucía le causan una "profunda preocupación" las medidas económicas anunciadas por el Gobierno

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía, Rafael Amor, ha afirmado este jueves que las "medidas económicas" que se "están anunciando" por el nuevo Gobierno de la Nación están provocando una "profunda preocupación" en los autónomos, a los que ATA representa.

Amor ha avisado que "Andalucía no puede ser una moneda de cambio" en lo referido a "la financiación autonómica en este país", la cual, según ha advertido, "no se puede politizar".

Ello puede ser la consecuencia, según ha argumentado Amor, de que se haya constituido "un gobierno que ha entrado como un pie en un zapato chivo, un gobierno que ha entrado con calzador, a través de unas negociaciones en las que estamos viendo una separación de los territorios a costa de un voto", lo cual, según ha insistido, causa en ATA una "profunda preocupación".

En este contexto se sitúan también las medidas económicas que ha previsto llevar a cabo el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, "que, sin duda, van a tener una repercusión, que calculamos que será de más de 25.000 millones de euros", cuando, según las estimaciones de ATA, "la recaudación en el país será de 6.700 millones de euros", lo que implica que "hay una diferencia de 18.000 millones de euros con las medidas económicas anunciadas que, sin duda, al final la van a pagar las clases medias".

Ante ello, en ATA-Andalucía harán "lo que saben hacer los autónomos", que es "trabajar", pero ello no impedirá que en la organización que preside Amor estén "muy atentos para no perder el buen camino" iniciado para los autónomos "y que no se vengan a bajo los derechos" que les corresponden, y también "que no se demonice la figura del empresario y del autónomo".