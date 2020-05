Así vivieron los corredores y ciclistas cordobeses su regreso a la actividad

Trotar sin rumbo. Trotar con rumbo. Trotar por trotar. Miles de cordobeses ansiaban que se derribara el muro invisible que les retenía lejos de sus adoradas calles. Corredores por necesidad, por placer o por coyuntura. Armados con gps o, por el contrario, con unas j'hayber añejas que no usaban desde octavo de EGB.

De seis a diez por la mañana y entre ocho y once de la noche quien quiera puede salir a hacer deporte o, simplemente, a pensar como un peripatético entre el rebaño.

Este redactor prueba a hacer la experiencia por el mismo lugar y en una hora similar a la que habitualmente venía corriendo antes del encierro. Nueve P.M., de Ángel de Saavedra a Ángel de Saavedra pasando por todo el casco antiguo y llegando al otro lado del Guadalquivir. Siete kilómetros más o menos. Serán menos porque es lo que recomiendan todos los fisioterapeutas por mucho que uno haya tratado de hacer algo en casa para no oxidarse.

Desde el comienzo, la tarde no se parece en absoluto a la del 13 de marzo, la última fecha en la que -apurando mucho- se podía correr. El ambiente, especialmente por la ribera, era a ratos de verbena. Amantes de los perros paseando de la mano, familias enteras a trote cochinero, un chico con una camiseta de star wars que se ajusta la mascarilla cuando me ve de frente, otro que me sigue apurando los preceptivos dos metros… Tal vez lo más llamativo resultara la presencia de grupos de adolescentes que daban evidentes muestras de reencontrarse después de mucho tiempo. Sus muestras de afecto -sin mascarillas ni guantes ni nada- pondrían los pelos de punta a cualquiera de los múltiples epidemiólogos amateurs que ahora abundan en España. La sensación mezclaba la felicidad de las endorfinas segregadas con la angustia de ver en cada ser humano un puñado de virus con piernas. Cerca de La Corredera, una penúltima finta para evitar un choque con un caminante desnortado y, por fin, la placidez de un último tramo despejado.

Por otras zonas de la ciudad y durante más tiempo corrió Rafael Barroso, quien resume su experiencia de este modo:

“Fue muy satisfactoria por poder disfrutar y cambiar el chip del confinamiento. No tenía una distancia clara para hacer, quería tirar kilómetros y me fui para la sierra. Me he encontrado bastante bien y me he ido a los 15 Kilómetros y medio terminando en la Mezquita, en el final de la Media. He ido a un ritmo de 5.10, que es un tiempo bueno habiendo metido cuesta. He visto a la gente muy concienciada. Todo el mundo paseando con su mascarilla, el ochenta o noventa por ciento, la gente se separa, tú te separas, hay entendimiento entre la gente y he visto un ambiente muy bueno. Estaba muy bonita la calle, la gente tenía mucha gente de salir. He visto gente por todos los sitios donde he ido. Me he encontrado gente en la Arruzafa, Brillante, Arroyo del Moro, desde Gran Vía Parque hasta la Mezquita también… Ahora es cosa de no cebarse e ir cogiendo ritmo poco a poco. Llevamos muchos días metidos en casa y ahora hay que ser conscientes de nuestras limitaciones teniendo cuidado porque lo mismo ahora por querer retomar la rutina muy rápido podemos tener más de una sorpresa”.

El escritor y también corredor Antonio Agredano no quiso forzar la máquina en su primera salida:

“Lo peor del confinamiento es que uno pierde la noción del tiempo que uno lleva en casa. No he querido arriesgarme mucho con mi estado de forma. Salí a las siete de la mañana, que es cuando suelo correr sábados y domingos, y había bastante más gente de la que suelo encontrarme a esa hora. Todos cumpliendo exquisitamente las normas y las recomendaciones. Muy espaciados e incluso cambiándose de tramo al cruce con otros corredores. No sé si eran deportistas habituales o que han visto la llamada del olimpismo después del confinamiento, pero en todo caso no creo que ningún corredor de rancio abolengo con muchas medallas en casa critique que gente que no haya corrido nunca lo haya hecho un día como hoy. Es una celebración de que seguimos adelante y de que poco a poco estamos venciendo esta enfermedad. A nivel individual…reventado. Corría habitualmente diez kilómetros a unos 5 minutos, 5,15 como entrenamiento semanal y salía un día sí y otro no. Otro corrí seis kilómetros a seis minutos el kilómetro, que es bastante lentito. Creo que podría haber corrido un poco más, pero no me fío de las lesiones. Han sido dos meses casi de inactividad con muy poco deporte doméstico aparte de lo que mi esposa llama “Crossfit pediátrico”, que es bregar con los niños todo el día en casa. No es un deporte de colchoneta, pero cansa. Me doy por satisfecho con esos kilómetros. Recomiendo a todo el mundo que le apetezca que lo hagan porque correr es muy divertido, muy satisfactorio, viene muy bien a nivel físico así que… adelante”.

A Eusebio Borrajo colaborador de COPE con su sección FIT RUN Córdoba le gusta tanto correr como pedalear. Ayer optó por coger la bicicleta y contarnos su experiencia:

“Tras casi cincuenta días de cuarentena por fin hemos podido hacer deporte con bici de montaña o carretera. Los ciclistas cordobeses hemos aparcado el rodillo y por fin hemos podido sentir el aire en la cara y usar la maleta del freno, que se nos estaba olvidando. Durante todo el fin de semana las salidas de la ciudad han sido casi una romería en la cuesta del reventón, en las Ermitas, en el Lagar de la Cruz, Cerro Muriano o Trassierra… cientos, casi diría miles de ciclistas han aprovechado sus tres horas de permiso deportivo para hacer el mayor número de kilómetros posibles. Afortunadamente, el término municipal de Córdoba es de los más grandes de España y permite muchas y variadas rutas. Alguno hubo que se saltaron las recomendaciones de no ir en grupo, pero la mayoría de los ciclistas cordobeses ha sido responsable en cuanto a las medidas de prevención ante el Coronavirus de distancia y demás, que en bicicleta no es fácil. Nuestros aplausos a todos y a la Guardia Civil y Policía Local por su colaboración y comprensión. Poco a poco vamos retornando a la normalidad. Nos queda mucho para ver eventos o carreras populares, puede que este año nos quedemos en blanco, pero todo llegará”.

El resumen está claro y todos coinciden: que el virus se propague o se vaya de vacaciones dependerá de todos, pero desde luego la culpa si la cosa va mal no la tendrán los que salgan a hacer ejercicio al aire libre. Disfruten.

