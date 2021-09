Así se preparan los locales cordobeses para la vuelta del ocio nocturno

Desde que comenzase la pandemia, el sector del ocio nocturno ha sido uno de los sectores más damnificados por las restricciones y por la implantación del toque de queda. Ahora, los locales se preparan para una nueva reapertura. Aunque ya tuvieron la oportunidad de abrir el pasado verano, solo alcanzaron un 50% de la facturación habitual, según ha indicado el gerente de Long Rock Córdoba, Juan Prieto. Sin embargo, la aparición de un brote en uno de estos locales en Córdoba provocó una alarma general en la población, que terminó con el cierre de estos locales.

Respecto a la reapertura, Prieto ha explicado que no están satisfechos con las medidas impuestas, ya que permiten una mayor apertura de las terrazas, dudan que con una hora más puedan remontar la facturación: “Aún hay muchos clientes que siguen prefiriendo estar al aire libre, y consideramos que una hora más de apertura no es suficiente”.





¿Qué se permite hacer ahora en el ocio nocturno de la Junta de Andalucía?





En función del nivel de alerta que decrete la Junta de Andalucía, varían las restricciones. Aunque esta previsto que el comité territorial de Alertas y Salud Pública baje el nivel de alerta en Córdoba al 1 esta semana o la próxima, actualmente la provincia se encuentra en nivel de alerta 2. Aunque los locales de ocio nocturno pueden permanecer abiertos hasta las 3.30 horas, deben cesar el servicio a las 3.00 horas. Se permite el consumo en barras interiores y exteriores en nivel 1 de alerta.

En nivel 2 de alerta, el consumo sólo se permite en barras exteriores, manteniendo siempre la distancia entre personas. Respecto a los aforos, en nivel 2 se debe hacer un registro del cliente, deben permanecer sentados en mesa y el aforo es del 50%.





¿Cómo afrontan los cordobeses la vuelta al ocio nocturno?





“Recibimos muchos mensajes de aliento, pero la realidad es que mientras no volvamos a funcionar como lo hacíamos antes de la pandemia, la gente no disfruta” ha indicado Juan Prieto. “Somos conscientes de que aunque en los primeros días si recibiremos mucha clientela, si las medidas no disminuyen, dejarán de venir” ha vaticinado Prieto.

“Los clientes quieren tener en nuestros locales la misma sensación de normalidad que tienen en el 85% del resto de ámbitos de su vida, donde las únicas restricciones son el uso de mascarilla, de gel hidroalcóholico y la distancia de seguridad” ha indicado el gerente del Long Rock