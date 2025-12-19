Así brilla Puente Genil: el corazón de la Navidad en Andalucía con su innovador 'cielo dorado'

La Navidad ha transformado Puente Genil en uno de los principales destinos turísticos de Andalucía. Según su alcalde, Sergio Velasco (PP), la tradicional iluminación navideña, que tiene su origen en la localidad, se ha complementado en los últimos tres años con una potente programación cultural y de ocio que atrae a visitantes de toda la comunidad.

La localidad ofrece música en directo durante los fines de semana, actividades para el turismo familiar y propuestas culturales como la visita a la sala Fosforito o al yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, la villa romana considerada por el alcalde como la "más importante de toda Hispania".

Una Navidad para todos los públicos

La avenida principal, conocida como La Matallana, presume de un "gold sky", un cielo dorado que, según Velasco, ofrece "una iluminación realmente diferente a todo lo que se ve en otros sitios, algo completamente innovador". A esta experiencia se suma un tren navideño con techo panorámico que recorre las calles iluminadas del casco urbano, una novedad introducida el año pasado que permite a los visitantes disfrutar del espectáculo lumínico con total claridad.

La agenda cultural incluye eventos como el concierto lírico del pianista José Manuel Cuenca en la parroquia de la Purificación, consolidando una oferta que fusiona tradición y modernidad para todos los públicos.

Proyectos clave culminados en 2025

El alcalde ha destacado dos grandes proyectos finalizados en 2025. El primero es la remodelación integral del mercado de abastos, conocido popularmente como la plaza. La reforma ha incluido una nueva cubierta con vigas de madera y la creación de un espacio gourmet que convive con los puestos de productos frescos. "Se ha convertido, yo diría, que en uno de los mercados más modernos y estéticamente más bonitos de Andalucía", ha afirmado Velasco.

El segundo hito ha sido la remodelación completa del estadio de fútbol Manuel Polinario 'Poli', que ha visto ampliado su aforo a casi 1.600 espectadores y ha mejorado significativamente sus accesos y sistemas de evacuación. Para el alcalde, ambos proyectos son un "ejemplo de la línea de trabajo de este gobierno".

La mirada puesta en 2026

De cara a 2026, el Ayuntamiento de Puente Genil prepara una inversión cercana al millón de euros para sustituir el 20% del alumbrado público por tecnología LED, afectando a toda la zona centro. También se finalizará la transformación de la Avenida de la Rambla, la entrada desde Córdoba, con aceras más anchas y arbolado. Finalmente, Velasco ha anunciado la construcción de un nuevo campo de fútbol en Miragenil, un proyecto que cuenta con apoyo financiero de la Diputación y que está pendiente de la autorización de la Confederación Hidrográfica para su inicio.