La asesoría jurídica del Ayuntamiento dará explicaciones a los grupos ante el caso Infraestructuras

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha informado este jueves en el Pleno Ordinario de que los letrados de la asesoría jurídica municipal comparecerán en la Junta de Portavoces para dar "explicaciones más detalladas" sobre los asuntos que conciernen al caso judicial que afecta a la Delegación de Infraestructuras, todo ello "sin comprometer" la investigación, al tiempo que ha aseverado que el Ayuntamiento se personará en la causa cuando llegue el ofrecimiento de acciones por el juzgado.

En la sesión plenaria, tras preguntas del edil no adscrito y exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, el regidor ha defendido ante las acusaciones del propio Dorado que el letrado jefe es "una persona de prestigio dentro y fuera" del Consistorio y ha hecho "bien" su trabajo ante este caso. Al respecto, el concejal no adscrito, después de declarar este miércoles ante el juez por la denuncia que puso sobre expedientes de contratación del alumbrado público, ha cuestionado por qué "el Ayuntamiento no está personado en la causa, pese a que la Fiscalía en su denuncia ante los juzgados dice que el Consistorio es parte perjudicada por estos hechos".

Así, ha preguntado "qué o quién impide que el Ayuntamiento se persone en defensa de los intereses municipales", precisando que el jefe de asesoría jurídica emitió un informe para enviarlo a la Fiscalía y en ese informe "trató de desacreditar al secretario instructor" sobre la denuncia presentada.

En su informe, "el jefe de asesoría jurídica daba a entender que no hay nada que investigar, pero la Fiscalía observa indicios de delito y traslada la denuncia al Juzgado de Instrucción", ha agregado Dorado, quien ha aseverado que "la decisión de la Fiscalía ha desacreditado por completo al jefe de la asesoría jurídica". "¿Cómo va a defender los intereses municipales un letrado que ha intentado convencer a la Fiscalía de que no hay nada que investigar?", ha planteado el edil, entre otros aspectos.





"RESPALDO ABSOLUTO" DEL ALCALDE





Frente a ello, el alcalde ha subrayado que "no siempre tienen que coincidir sus criterios con los de la Fiscalía, ni los jueces", de hecho ha asegurado que "entra dentro de la normalidad del día a día de los profesionales del derecho". Así, ha mostrado su "respaldo absoluto" al letrado jefe y a la interventora, así como a "los funcionarios que tienen la fiscalización, el control y el asesoramiento al gobierno local".

Además, en base a un informe del letrado jefe, Bellido ha explicado que "ni la denuncia la ha interpuesto el Ayuntamiento, ni el juzgado ha hecho el ofrecimiento de acciones a la Corporación, a pesar de que ha dirigido dos comunicaciones, una solicitando información de un expediente y otra de identificación de un empleado municipal".

Asimismo, el alcalde ha aclarado, en base al citado informe de la asesoría jurídica, que la competencia del ofrecimiento para personarse es del juzgado y no del Ministerio Público como parte acusadora. Y ante "los ataques" a la asesoría jurídica "sembrando la duda sobre la neutralidad que como funcionarios públicos corresponde", desde la asesoría jurídica solicitan a la Alcaldía que acuerde su comparecencia para "la exhibición de la documentación pertinente y dar cuenta de todas las diligencias realizadas", petición que el regidor ha atenido.

Entretanto, el primer edil ha enfatizado que "no hay nada que ocultar, ni temer" desde el equipo de gobierno ante el caso Infraestructuras, a lo que ha agregado que las relaciones con empresarios en la ciudad han sido "honestas en todo momento".