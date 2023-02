Aprobada por unanimidad la agenda con los objetivos estratégicos de la ciudad de Córdoba hasta 2030

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado de que este miércoles se ha aprobado provisionalmente por unanimidad el documento único que recoge la 'Agenda Córdoba', con la planificación estratégica de la ciudad hasta 2030. En una rueda de prensa, junto a la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, el regidor ha valorado contar con el apoyo de "todos los grupos políticos, los agentes económicos y sociales, la Universidad de Córdoba y el Consejo del Movimiento Ciudadano", entre otros.

Por tanto, ha destacado que "ahora se inicia un camino mucho más corto en el tiempo, en el que habrá 15 días de exposición pública para que cualquier ciudadano o asociación pueda conocerlo y expresar cualquier alegación, modificación o propuesta de mejora para posteriormente llevarlo al Pleno, de forma que se apruebe ya definitivamente". Así, se ha mostrado "muy satisfecho, porque era un objetivo de mandato", dado que "Córdoba necesita un documento estratégico, una agenda propia, que centre la atención en la ciudad, independientemente de lo que otras administraciones hagan", ha subrayado.

Además, ha defendido que tiene que ser "un plan con un amplio consenso social, no sólo político", para que, "independientemente de que cada gobierno pueda matizar y ejecutarlo de acuerdo a sus políticas, haya un camino común y que no haya marcha atrás". Al respecto, el alcalde ha apuntado a "otras ciudades que les ha ido muy bien, como Málaga, que lleva trabajando con modelos estratégico desde hace muchos años y no les va mal", de ahí que esté "muy satisfecho por el consenso".

También, ha resaltado que "previamente ha habido un proceso de participación ciudadana, con consultas y encuestas ciudadanas", de modo que "ha habido mucha aportación por parte de la ciudadanía, que ahora tienen una última posibilidad, ya con el texto definitivo, de seguir participando", ha señalado. Igualmente, el primer edil ha comentado que pendientes de la aprobación por el Pleno, "que será en marzo o abril", "ya será el siguiente gobierno que salga de las urnas" el que "empiece con la ejecución del proyecto".