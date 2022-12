Apostar por la superstición o por la compra masiva: los días previos al sorteo de la Lotería de Navidad

"No digo que me quite de trabajar pero, por lo menos, que nos deje algo pagado, ¿no?". Es la petición de Juana Torres, peluquera en su propio negocio, recién abierto, en un barrio de Córdoba. Junto a su marido, han hecho un gasto de alrededor de 1.160 euros para comprar 58 décimos de loteria. "Es la primera vez que acumulamos tantos décimos, nos hemos gastado un sueldo", asegura, aunque no es la primera vez que usan esta peculiar forma de apostar por la suerte: el año pasado gastaron otros 400 euros. Una locura compartida que, de momento, no les ha reportado una ganancia comparable: "El año pasado nos tocaron solo 60 euros, pero... ¿y la vidilla que te da ir vendiendo, interambiando décimos o comprando allá donde vas viajando?". La "vidilla", la ilusión, claro está, ¿qué sería de nosotros sin ese gusanillo del ¿y si sí? Por eso, este matrimonio, ella peluquera y él dueño de su taberna, juegan a la suerte mientras se dedican a sus labores diarias.

Otros, como Inmaculada, juegan al mínimo, a un número: todo o nada. "Suelo jugar todos los años, eso sí, pero siempre un solo número y al azar". Enrique, este año, ha gastado 40 euros: "No suelo gastar mucho, no soy una persona a la que le encanten los juegos del Estado, aunque sí tengo que admitir que ya le he pedido a mi hija que me compre un décimo en Ciudad Real, donde vive ella ahora (risas)". Los cordobeses , hasta la fecha, han gastado este año 47,7 millones de euros, cuatro euros más que la media andaluza y ocho menos que la media en España.

Los loteros

En el quiosco de Gran Capitán, Pedro, lotero desde hace 4 años, recibe de uno en uno a los clienes que vienen pidiendo número. "El número feo de la Navidad", reza un papel pegado en el toldo frontal del quiosco. Es el 40004. Otros tantos décimos en el frontal, tamaño original, avisan de que en su quisco hay números que vienen de la mísmima Doña Manolita de Madrid. "A veces hemos dado algún premio sí, y luego viene la gente y te trae alún regalito agradecido", cuenta a COPE. Él vende ahora pero en ese quisco hace 20 años que se reparte ilusión, es un negocio familiar.

En la administración de Lotería San Álvaro, de la calle Cruz Conde, Manuel cuenta que este año, "parece que las ventas llevan un ritmo parecido a otros años". No se nota la crisis en la apuesta con la ilusión con menos probabilidades matemáticas de salir bien. "La gente suele elegir los típicos números que incluyen una fecha de nacimiento o un número con algún significado personal", aunque, añade, "otro son ultra supersticiosos y se vienen a comprar el número que han señalado en el programa de Iker Jiménez que va a resultar premiado".

Todo preparado ya para escuchar cantar a los niños de San Ildefonso y para que, por qué no (y si sí) ,'el Gordo 'de la Navidad se quede en casa, se quede en Córdoba.