Antonio Ruiz volverá a presidir la Diputación de Córdoba

El Partido Socialista ha anunciado ayer los once diputados provinciales, entre los que no está la ex alcaldesa, Isabel Ambrosio.

Antonio Ruiz, el Secretario General Socialista y alcalde de Rute, ha vuelto a ser revalidado para el cargo por Ferraz, en la que han pactado los nombres con sanchistas y susanistas.

De la corporación actual, solo repiten el presidente, Antonio Ruiz, Felisa Cañete, actual coordinadora de Bienestar Social y Vicepresidenta del IPBS y María Dolores Amo, responsable del consorcio provincial de Extinción de Incendios.

El resto de diputados son por el Partido Judicial de Aguilar de la Frontera, a Esteban Morales , alcalde de Puente Genil; por el Partido Judicial de Montilla, a Rafael Llamas, alcalde de la localidad; por el Partido Judicial de Posadas, a Salud Navajas ; por el Partido Judicial de Peñarroya, a Ana Belén Blasco de Belmez; por el Partido Judicial de Pozoblanco a Juan Díaz de El Viso y por el Partido Judicial de Córdoba, a Víctor Montoro, ex gerente del Imdeec, Francisco Palomares Sánchez, alcalde de Villafranca e Inmaculada Silas por Espejo.

Ruiz, que ha recordado que el PSOE fue el partido más votado en la provincia en las elecciones del pasado 26 de mayo, con un 34,43 por ciento de los votos emitidos, ha defendido el papel que juega la Diputación provincial para el desarrollo, "especialmente, de los municipios más pequeños".

El también presidente de la Diputación ha destacado que existe un clima de máxima colaboración entre las direcciones provincial y federal para seguir avanzando en la formación del organismo supramunicipal con el objetivo de "seguir haciendo de la institución provincial un ejemplo de gestión y defensa del proyecto socialista para garantizar la igualdad de oportunidades y bienestar del conjunto de la ciudadanía".