Antonio Ruiz exige al gobierno local de PP y Cs en Baena "que ponga fin a la ingobernabilidad"

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha exigido este viernes al gobierno municipal de PP y Cs en el Ayuntamiento de Baena (Córdoba) "que ponga fin a la situación de ingobernabilidad en la que se encuentra en estos momentos y al freno y al parón al que tienen condenado al municipio".

En rueda de prensa en la sede del PSOE de Baena, Ruiz ha lamentado el "espectáculo bochornoso que ayer se vivió en los dos plenos", en relación con la moción de censura contra la alcaldesa del PP Cristina Piernagorda, que presentaron PSOE e IU y que retiraron, "por responsabilidad", antes de su votación, a la vez que anunciaron que la volverían a presentar en cuanto los tribunales confirmen, como defienden PSOE e IU, que el edil de Iporba que apoyaba dicha moción, Alfonso Rojano, sigue siendo concejal y portavoz de dicha formación, y no un tránsfuga, como afirman PP y Cs y el otro edil de Iporba, el ex alcalde de Baena y ex socialista, Luis Moreno.

Por eso Antonio Ruiz ha querido lanzar ahora un mensaje a la ciudadanía baenense en el sentido de que los socialistas "trabajaremos, como siempre lo hemos hecho, pensando en el interés general y en el bien común de los vecinos de esta ciudad, que es referente en la provincia de Córdoba y en Andalucía".

El dirigente socialista ha asegurado que "lo que ayer se vivió en el Ayuntamiento de Baena es fruto del afán desmedido de las derechas y de Luis Moreno por los sillones" y ha recordado que tras las elecciones municipales de 2019 hubo un resultado claro, "el PSOE fue el partido que ganó en las urnas", seguido del PP, IU, Cs e Iporba.

"Pero un pacto de perdedores, que era legítimo, arrebató la Alcaldía al partido que había ganado", ha señalado Ruiz, quien ha añadido que "el único pegamento, lo único que unía a esas tres fuerzas políticas, PP, Cs y a Luis Moreno era ir en contra del PSOE, y esos pactos, al final, tienen las piernas muy cortas".

En este sentido ha afirmado que "en un año y pico quienes gobiernan en este Ayuntamiento han mostrado su desidia, han perdido subvenciones porque no las han solicitado, han aprobado unos presupuestos con informes en contra de Intervención y Secretaría, y contratan abogados para investigar si algo ha ocurrido en los anteriores mandatos, supongo que serán de los de Luis Moreno, que es quien más tiempo ha estado al frente del Ayuntamiento".

"La moción de censura que presentamos PSOE e IU --ha proseguido-- tenía un objetivo fundamental, sacar a Baena de la situación en la que se encuentra, trabajar por los intereses de la ciudadanía, hacer una apuesta por el desarrollo económico, social y cultural de esta ciudad", porque "es eso lo que hay que hacer cuando se está en política, trabajar por tu pueblo, algo que no han hecho PP, ni Cs, ni Luis Moreno".

Según asegurado Ruiz, "en estos momentos el balón está en el tejado de la alcaldesa, que debe sacar al Ayuntamiento de la situación de ingobernabilidad en la que se encuentra, que no tiene siquiera mayoría simple para poder gobernar", y ha sugerido la posibilidad de que la regidora se someta a una moción de confianza, porque "lo que no vale es mantener esta situación".

El dirigente socialista ha añadido que, "si ayer se retiró la moción de censura fue porque PSOE e IU hicimos un ejercicio de responsabilidad, y no queríamos que esta ciudad se siga manchando con las burdas mentiras de la derecha, y sobre todo de Luis Moreno".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Baena, María Jesús Serrano, ha afirmado en relación a la retirada de la moción de censura, que "no significa que hayamos desistido de volver a presentarla, lo que queremos es que el señor Rojano pueda defenderse, pueda defender ante los tribunales que se han vulnerado sus derechos y cuando todo esto esté clarificado seguiremos trabajando para que haya un gobierno progresista en Baena".

"Nuestro compromiso --ha concluido-- es mirar por los intereses de Baena y Albendín y sus vecinos", y ha insistido en que "la alcaldesa ya no tiene la mayoría del Pleno y ahora deberá valorar qué prefiere, si mantener el sillón a toda costa o someterse a una cuestión de confianza, para que sean los representantes de la ciudadanía baenenese los que digan si la apoyan o no".