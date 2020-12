Antonio Ruiz destaca el compromiso del PSOE por "fortalecer" la sanidad, la dependencia y la educación pública

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha manifestado este lunes el "compromiso de los socialistas" por "seguir defendiendo" y "fortalecer la sanidad, la dependencia y la educación públicas más que nunca, en un año marcado por el Covid-19".

En este sentido y en rueda de prensa, Antonio Ruiz ha destacado que "2020 ha estado marcado por el coronavirus y no solo por los efectos en la salud, sino también por la crisis económica y social que ha traído", por lo que ha tenido unas palabras de recuerdo y apoyo para todos los cordobeses que se han visto afectados por la pandemia, a los que ha transmitido "ánimo, solidaridad y cariño".

Ruiz ha apuntado que "esta pandemia ha puesto de manifiesto cómo se comportan los diferentes gobiernos, mientras el Gobierno progresista de Pedro Sánchez ha sido sensible a la situación que viven miles de familias, y ha puesto en marcha decenas de medidas de apoyo a los autónomos, a las empresas, a los trabajadores y con los ERTE".

Por el contrario, el Gobierno andaluz liderado por el popular Juanma Moreno "se ha mostrado impasible ante el colapso absoluto de la sanidad pública andaluza, el caos del inicio del curso escolar o el ninguneo hacia los alcaldes de nuestra provincia".

El dirigente socialista ha señalado que "no puede ser que en tiempos de pandemia el PP mantenga su hoja de ruta de desmantelamiento de los servicios públicos, fundamentalmente de la sanidad, la educación y la dependencia", y ha recordado que los socialistas lo han venido "denunciado a lo largo de todo el año" y no dejarán "de hacerlo, porque el PP no cree en lo público, nunca lo ha hecho, y tiene como objetivo deteriorarlo por completo para favorecer lo privado".

Por eso, Ruiz ha expresado su "preocupación ante el deterioro del Servicio Andaluz de Salud (SAS)" y ha señalado que Moreno "da la espalda a la sanidad pública y es que, en plena segunda ola, la ciudadanía andaluza tiene que esperar hasta 14 días para poder tener cita telefónica, porque la Atención Primaria está absolutamente colapsada, los pacientes crónicos no están siendo atendidos y lo peor está por llegar".

Pero es que, además, "en lugar de prepararse para la tercera ola, que llegará a pesar de que la vacuna ya se está dispensando, la Junta de Andalucía está más ocupada y preocupada en sus campañas de autobombo y en cocinar encuestas que nadie se cree".

Ruiz ha criticado que "ante esta situación de caos total, la derecha ha preparado unos presupuestos que no necesita la sociedad andaluza y que maltratan a nuestra provincia, unos presupuestos con la marca de la extrema derecha, a pesar de la mano tendida del PSOE", y ha añadido que "afortunadamente, el Gobierno de España si mira por los intereses de nuestra tierra y ha destinado a Andalucía más de 7.000 millones de euros en el marco de las ayudas por el coronavirus".

Antonio Ruiz ha manifestado también su satisfacción por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha destacado que se han aprobado "desde el diálogo y el consenso, blindando los servicios públicos, subiendo las pensiones y el salario de los empleados públicos y poniendo una batería de medidas que permitirán a nuestro país salir adelante".

Además, el también presidente de la Diputación de Córdoba, ha resaltado que, desde la institución provincial, también contribuirán los socialistas "a la salida de esta crisis con unas cuentas históricas, las más altas de la historia, con un incremento de las partidas de inversiones fundamentales para el bienestar de los cordobeses", recordando que también han "puesto en marcha planes y medidas para paliar la complicada situación que se ha vivido en nuestra provincia, como el Plan Córdoba 10 o el Plan de Ayudas a Autónomos".

Por último, Ruiz ha destacado fechas clave de 2020, como el próximo 7 de enero, "día de la formación del Gobierno progresista de Pedro Sánchez tras diez meses de inestabilidad política", y el 2 de marzo, "con el vil asesinato machista de Conchi, en Posadas (Córdoba), que nos demuestra la importancia de seguir luchando contra la lacra machista sin descanso, hasta erradicarla de nuestra sociedad".