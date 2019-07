Antonio Ruiz: "Soy sensible a los problemas de los alcaldes porque me reconozco en sus necesidades"

Antonio Ruiz se ha mostrado con muchísima ilusión y con ganas de afianzar en esta segunda etapa todo el trabajo que comenzaron en 2015, cuando “nos encontramos un modelo de Diputación con el que no estábamos de acuerdo y le dimos la vuelta para que volviera a ser la gran aliada de los municipios, sobre todo de los más pequeños”. Ahora llegan nuevos retos como el despoblamiento o las nuevas tecnologías, deben ser una realidad hasta en el municipio más pequeño de la provincia de Córdoba.

Con 77 municipios y una provincia tan rica, se quedaron muchos proyectos pendientes “es imposible sentirse plenamente satisfecho o pensar que está todo hecho, sería un gran error”.

La continuidad del modelo que comenzaron en 2015 seguirá dando el protagonismo a los alcaldes de cada municipio, “porque son los representantes más directos de sus vecinos para solucionar las demandas y necesidades”. Ruiz asegura que independientemente del color político, los alcaldes han recocido la labor que ha desarrollado la Diputación durante estos últimos cuatro años “y queremos que siga siendo así”. Referente al trato con cada uno de esos alcaldes, “suele ser muy cordial e intenso porque los problemas de los municipios son cotidianos y cada día hay cuestiones nuevas”. “Soy sensible a los problemas de los alcaldes porque me reconozco en sus necesidades”. Hace años se abría el debate sobre diputaciones sí o diputaciones no, pero en su momento “quedó claro la importancia que tienen, porque gracias a su labor los municipios llegan a existir y pueden desarrollarse”.

DESPOBLACIÓN

La despoblación es un problema que Andalucía también lo está viviendo, pero que gracias a programas que se han puesto en marcha “se ha conseguido mantener y fijar la población en el territorio, sobre todo el que trabaja en el mundo agrícola y que no ha tenido que emigrar durante épocas del año”. Aun así, existe una tendencia de despoblación, y entre todas las administraciones “debemos luchar contra ella” “y nosotros tendremos que poner nuestro granito de arena creando empleo, con el turismo, con infraestructuras de primera calidad y con unos servicios públicos asegurados”, siendo así la única manera para que los municipios no pierdan habitantes.

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE

La Diputación de Córdoba quiere cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde la institución provincial está siendo pionera en estos últimos cuatro años, siendo de las primeras administraciones que primero han incorporado todos los objetivos de desarrollo sostenible a sus líneas de acción política, y ahora “nuestro objetivo es que siga siendo transversal en cada una de las áreas, y estemos siempre evaluando cuál es el cumplimiento de cada uno de ellos”. El trabajo previo ya se ha realizado y ahora están en disposición para que estén presentes en todas y cada una de las futuras medidas.

INFRAESTRUCTURAS

Hay prioridades en materia de infraestructuras, como es en comunicación, ya que Córdoba “cuenta con una red de carreteras amplísima que debemos cuidar”, “así aseguramos que nuestra posición geográfica ayude a que seamos el nudo logístico necesario para la implantación de industria”. Para ello se cuenta con el sector agrícola que aporta unos productos de excelencia, y con un sector turístico cada vez con más peso, “y el déficit lo tenemos en la industria”. De los caminos municipales “fuimos pioneros en el anterior mandato, porque pusimos en marcha programas de ayudas para su mantenimiento, consciente de la importancia que tienen de asegurar la campaña agrícola”. Para conseguir este objetivo hay que invertir en mantenimiento por lo que “seguiremos manteniéndolo durante los próximos cuatro años”.

TURISMO

La provincia de Córdoba cuenta con una red de hoteles rurales muy importante y desde el Patronato Provincial de Turismo “se está apostando por la promoción de ese turismo de interior, para que podamos potenciar toda la riqueza que tenemos”. Ruiz ha pedido que el propio cordobés conozca lo que tiene muy cerca, con pueblos que tienen mucho que ofrecer para “llegar a ser los mejores embajadores de nuestra propia tierra”.

DELEGACIONES

En el reparto de áreas, el PSOE recupera el área de Cultura, que ha provocado algunas polémicas en el mandato anterior, especialmente la Fundación Botí, pero al día de hoy aún no está claro el reparto de cada una de ellas. Asegura Ruiz que el recuperar este área, no ha tenido nada que ver la exposición “Maculadas sin remedios”, donde estos días se ha conocido que la Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia de Abogados Cristianos, donde afirma que “no tendrá ninguna consecuencia para la Diputación”, “entiendo todos los procesos que tienen que ver con las justicia, pero en cualquier caso es anecdótico” y al coincidir con la elecciones municipales “algunos intentaron aprovechar la ocasión”.

Antonio Ruiz lleva por bandera que exista consenso entre los grupos políticos y espera conseguirlo en los próximos cuatro años en beneficio de Córdoba porque “debemos centrarnos en la gestión y en el interés general de la provincia”.