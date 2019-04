Antonio Repullo: "El informe sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral no existe, ni siquiera se pidió"

Esta mañana, conocíamos, segñun una información de ABC Córdoba, que el Gobierno de la Junta de Andalucía no había encargado ningún informe sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, tal y como ha dicho en varias ocasiones la delegada del Gobierno de la Junta en 2014 y ahora alcaldesa, Isabel Ambrosio.

La alcaldesa ha vuelto a reiterar esta mañana que el informe existía. "Yo lo he leído" explicaba Ambrosio. Al parecer, los propios letrados de la Junta argumentaban que la titulairdad es de la Iglesia Católica, por lo que no tendría sentido acudir a juicio con dicho informe, sin embargo, la alcaldesa no ha querido desvelar el contenido del informe, ya que no es su competencia actual.

Sin embargo, el delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, ha explicado que ese informe no existe, y ni siquiera se ha solicitado al servicio jurídico la redacción de este informe.

Pero aquí no queda la cosa. Y es que para el delegado del Gobierno, Antonio Repullo, todo el revuelo que se ha levantado en torno a la concesión de licencias de los apartamentos turísticos, no es más que una ocurrencia. La disputa planteada entre Pedro García e Isabel Ambrosio, la alcaldesa y su socio de gobierno y responsable de urbanismo, sobre si hay que innovar el plan del casco ya o no, si hay que seguir permitiendo más viviendas o no, solo ha planteado otra brecha más dentro del cogobierno en Capitulares.

Repullo ha recordado a ambos que la concesión de licencias de las viviendas turísticas corresponde a la Junta de Andalucía, y que ambos están discutiendo sobre un tema que se excede a sus competencias.