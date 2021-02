Antonio Repullo ve bien los lugares ofertados en Córdoba para vacunar contra el Covid

El delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, cree adecuados, para la vacunación masiva contra el Covid-19, los lugares ofrecidos para ello por el Ayuntamiento de la capital, el Estadio Nuevo Arcángel, el Pabellón de Deportes de Vista Alegre y los salones de actos de los centros cívicos, como la Plaza de Toros de los Califas, que ha ofrecido la propiedad de la misma.

En este sentido y en rueda de prensa en la sede provincial del PP de Córdoba, donde ha dado detalles sobre la próxima celebración del XVI Congreso Provincial del PP cordobés, como presidente de la Comisión Organizadora del mismo, Repullo ha agradecido el "gesto" de la propiedad de la Plaza de Toros y también el del Consistorio, opinando que, "por espacios no vamos a tener problemas" para el buen desarrollo de la vacunación en la capital cordobesa, "gracias a la solidaridad y generosidad, tanto del alcalde de Córdoba, como de la Plaza de Toros".

De hecho y respecto al Pabellón de Vista Alegre, el delegado del Gobierno andaluz ha recordado que ésta es una instalación muy adecuada, como ya se ha demostrado por su uso previo para realizar cribados masivos del Covid a los cordobeses, para ahora acoger la administración de vacunas contra el coronavirus.

Sin embargo, Repullo ha avisado que "la cuestión es tener un número" de dosis "lo suficientemente importante como para hacer este tipo de vacunación" masiva, pero ello será posible "en función del número de vacunas que tengamos disponibles, y hoy conocíamos una noticia que no es muy buena" a este respecto, ya que "las vacunas de Moderna no se van a servir esta semana y, por tanto, eso provoca que no podemos cumplir con el calendario" y el "itinerario" ya establecidos por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

En relación con ello, el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba ha señalado que dicho itinerario de vacunación fijado por Salud es "muy inteligente y acertado, frente a las críticas del PSOE", en cuanto a que "la Consejería (de Salud) reserve para esa segunda dosis un número de vacunas importante".

De hecho, según ha subrayado Repullo, lo que hace "la Consejería (de Salud) es aplicar el sentido común y la lógica", por ejemplo al adelantar "el trabajo de preparar los listados de las personas que serán vacunadas en las siguientes fases", y también en cuanto a la selección de los "lugares donde se pueda hacer la vacunación masiva, pero, evidentemente, esto vendrá de la mano de tener la seguridad" de poder contar con las dosis precisas para "esa vacunación masiva", para la que aún no puede haber fecha.