Antonio Agredano: “Prórroga es un libro donde está el fútbol, pero sobre todo es un libro de familia”

Un domingo típico para muchos es fútbol y familia. O fútbol o familia. Y lo más atractivo de este deporte para muchos es su cercanía hasta la confusión con la vida. Lo bueno, lo malo, lo regular. El éxito y el fracaso. El tiempo de descuento. Las prórrogas.

Antonio Agredano (Córdoba, 1980) escribe cada sábado sus artículos de opinión en el Diario Córdoba y también trabaja para El Mundo y Canal Sur. Director de Cosmopoética y autor de varios libros de poesía y del “En lo mudable” (Libros del K.O.), una intimista visión de su relación como aficionado con el Córdoba C.F.

Agredano presenta ahora su primera novela. Se llama Prórroga (Editorial Panenka) y el próximo día 16 estará en las librerías (el 25 la presentará en Córdoba en “La República de las letras”).

“Quiero creer que va de la ausencia de fútbol”, cuenta el escritor a COPE, porque “el protagonista es un portero, Julián Bellón, que huyó del fútbol porque no disfrutaba. Se sintió torpe no tanto como portero, sino gestionando lo que es ser portero profesional. La novela va de las cosas que él metió en su vida para huir del fútbol. Es un libro de fútbol que intenta evitar el fútbol”.

No es una obra autobiográfica a pesar de que Agredano también se pone cada semana los guantes: “Con mis 41 años sigo dando panzazos y luego me levanto como un robot. La novela también va de esas pachangas. De todos esos cuarentones que nos seguimos creyendo futbolistas a pesar de nuestras limitaciones físicas y mentales. El fútbol es un deporte, pero sobre todo es un juego. Y jugar siempre alivia nuestros problemas cotidianos. Nos evadimos”.

Bellón, el protagonista, jugó en el Córdoba y buena parte de la novela sucede en Córdoba: “Él es de Parque Figueroa, casualmente como yo, y buena parte tiene que ver con el barrio. La novela no habla de fútbol elevado, del fútbol profesional sino del fútbol terrenal. De equipos humildes, no el Córdoba que es el más grande que hay. Pero sí habla de jugar en Segunda B y de ese tipo de fútbol. La cima profesional de Julián Bellón es su debut como portero del Córdoba”.

El Córdoba. Ése club que da una cal y setenta y cinco millones de arena. Es “duro” ser del Córdoba, reconoce Agredano: “Me hace gracia cuando un aficionado del Madrid -yo siempre he sido muy merengón, aunque con los años uno conoce al Córdoba y se deja llevar por sus colores- se queja cuando aspira a ganarlo todo cada temporada. ¿Qué nos queda a los aficionados de equipos como el Córdoba? De esos clubes cuyo mayor éxito -yo lo celebro como tal- es no descender. Pasa mucho con las tragedias: cuando alguien vive una gran tragedia en su vida parece que el resto son ridículas, pero todos tenemos pequeñas tragedias diarias que nos quitan el sueño. El dolor de uno es importante precisamente porque es de uno”.

Al ser la primera novela, el escritor cordobés reconoce: “Me ha costado mucho. No es para darme mérito, al revés. Necesitas orden, organización y me ha costado mucho sacar tiempo a mi vida cotidiana. A mis trabajos, obligaciones, niños pequeños… Y al final tienes que sentarte a las diez y media de la noche a escribir una historia sobre un personaje que te has inventado y a darle vida a él, a su familia, sus amigos, amores. Es complejo por la concentración. Además, como soy un novelista debutante también tengo dudas. A ver: Me estoy inventando la historia de un tío llamado Julia y a quién le puede interesar eso. Cuando pasan esas dudas y uno se da cuenta de que has creado a Julián Bellón percibes que existe. Y eso es lo maravilloso de escribir una novela”.

“Prórroga” llega en plena Eurocopa. Una marcada por la polémica y la pandemia, pero que Agredano vivirá “con la misma ilusión que siempre” porque “soy un seguidor de la selección española desde niño. No racionalizo mi amor por la España selección. Parece que para ser de la selección hay que ser político. Siento la selección como mi club, como algo mío. Nací en este país, me pusieron la camiseta roja y me pusieron de niño la camiseta de Le Coq Sportif cuando niño. Si racionalizamos y pensamos en Rubiales, Luis Enrique, la lista… va de otro rollo. Pero yo he estado con la selección de Iñaki Sáez y Clemente. Yo he llorado cuando dejaron de seleccionar a Raúl. La Eurocopa y los Mundiales son de las cosas más importantes de mi vida. Me da pena, porque no es cuestión de patriotismo sino de futbolerismo. Los de rojo son los tuyos. Además, nada fútil pasa cada cuatro años”.

Dentro de “Prórroga” también hay poesía y algo de filosofía, porque “la prórroga es esperanza, pero no siempre. La es para el que empata cuando va perdiendo, pero desdicha cuando le han empatado. Cuando vas en el 90 ganando 1-0 y te empatan es derrota. En esa lectura está la novela. Quiero advertir a la gente que no le gusta el fútbol: Prórroga es un libro donde está el fútbol, pero sobre todo es un libro de familia. El fútbol está como otras muchas cosas”.

De todo esto va "Prórroga". Le deseamos a Agredano una prórroga con gol de oro, aunque coincidimos: “Menos mal que quitaron lo del gol de oro. Menudo coñazo”.

