Añora, cerrada a cal y canto por la pandemia

Añora, la localidad donde nació el “niño-lobo” Marcos Rodríguez Pantoja, está cerrada desde este pasado domingo. Este municipio del norte de la provincia de Córdoba de poco más de 1.500 almas tiene una tasa de contagio de Covid-19 de 8.000 por cada 100.000 habitantes. Prácticamente todos los vecinos cuentan con un familiar o conocido afectado por este mal.

Bartolomé Madrid, su alcalde, no se encuentra localizable. La localidad es, junto con La Línea, la única de Andalucía en nivel-4 grado 2. Es decir, está todo cerrado y nadie puede salir ni entrar en Añora sin una causa justificada.

Se cree -porque para conocer el origen de este brote se ha solicitado una investigación- que la cepa inglesa del virus está detrás de este brutal brote. Los mayores no pueden llevar a cabo su vida cotidiana y los pequeños no pueden acudir al colegio. Sus habitantes, resignados en su reclusión, optan por la prudencia en el análisis.

Gabriel, noriego, es el propietario del Bar La Llave. No tiene ni idea de cómo ha podido surgir este brote - “eso tendrán que ser las autoridades quienes lo digan”. Explica que, por responsabilidad “desde el 27 tengo el bar cerrado por decisión propia”, pero que “ya no me queda más remedio”. Paradójicamente el virus, caprichoso, ha afectado más a su entorno que menos se relaciona con su trabajo: “Tengo afectados a mi cuñado, mi sobrino, mi hijo, mi nuera... pero los que trabajamos en el bar, tanto mi cuñada como mi mujer y yo mismo, somos negativos todos”.

El turismo en Añora ha sufrido un golpe más con esta situación. Antonio reside en Pozoblanco, pero tiene una casa rural en el término municipal de Añora. En El Vasar -así se llama su establecimiento- no ha afectado en exceso “debido a la situación general, porque llevamos prácticamente cerrados desde marzo”. De hecho, desde entonces, apenas ha tenido trabajadores que no han encontrado otro alojamiento hospedados allí. El turismo “no es una actividad importante en Añora” a juicio de Antonio, pero lo de este año es una catástrofe: “no ha venido nadie a nuestra casa rural. Se cancelaron todas las reservas. Incluso en Nochevieja, que entonces se podía uno mover, se anularon todas las reservas”.

Considera Antonio que el confinamiento ha llegado tarde a Añora: “Estamos viendo que la cosa va a más, pero siempre se demoran en tomar las decisiones al respecto”.

