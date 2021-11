Andalucía pone el foco en la campaña del 25N en el entorno cercano de las víctimas para la detección precoz

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha apelado hoy a la implicación de familias y amistades, es decir, el entorno más cercano de las mujeres que sufren violencia, para la detección precoz de la violencia de género “para que así pueden ayudar y acompañar a las víctimas y las administraciones podamos actuar”. Ruiz ha realizado estas declaraciones en la presentación en Córdoba de la campaña institucional de la Junta de Andalucía con motivo el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año tiene como lema ‘No dejes que caiga en su trampa’. La campaña incluye también dos herramientas dirigidas a dicho entorno: un decálogo con marcadores para detectar indicios de violencia de género, así como una nueva guía titulada ‘No la dejes sola. Guía para familiares y personas allegadas de mujeres víctimas de violencia de género’.

? El entorno cercano de las víctimas es clave para la detección precoz de la violencia machista.



?? ‘No dejes que caiga en su trampa’#25N#DiaInternacionalContraLaViolenciaDeGénero



Tienes toda la información aquí ??https://t.co/mHIp4BoLRopic.twitter.com/f4z8WF3kRS — Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (@IgualdadAND) November 15, 2021





Esta campaña está impulsada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, e interpela al entorno cercano de las víctimas de violencia de género como agentes de cambio, detección y primera puerta de escape, apoyo y protección para las mujeres que están viviendo una situación de maltrato y violencia. Rocío Ruiz ha estado acompañada en la presentación por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández, así como el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, Antonio López, y la asesora de programa del IAM en Córdoba, Lourdes Arroyo.

La máxima responsable de las políticas de igualdad en Andalucía ha recordado que “el pasado año presentamos el diagnóstico previo a la elaboración del Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en Andalucía y dicho estudio reveló, entre otras cuestiones, que el 44% de la población andaluza que conocía un caso de violencia machista no habló con la víctima y solo el 15% contactó con la Policía o un servicio especializado. Unas conclusiones que como pueden imaginar nos preocuparon mucho. Y, por eso, hoy estamos aquí con esta campaña de sensibilización y también con dos instrumentos muy valiosos para la ciudadanía, pero especialmente para el entorno cercano de las víctimas, como es el decálogo y la guía para familiares y personas allegadas”.

“Desde que llegamos al Gobierno dos de nuestros principales ejes de actuación han sido la coherencia de nuestras políticas, como en este caso, que detectamos un problema y ponemos sobre la mesa herramientas y recursos, así como convertir las palabras en hechos, por eso hemos reforzado los recursos y aumentado el presupuesto del IAM para el próximo año en un 14% hasta los 50,3 millones. La violencia de género es la máxima vulneración de los Derechos Humanos de las mujeres. Cada día 137 mujeres son asesinadas en todo el mundo a manos de sus parejas o exparejas. En España se produce un crimen machista cada seis días. Son solo dos datos que nos muestran la enorme magnitud de esta violencia y, por eso, tenemos que trabajar para su erradicación con firmeza y los 365 días del año”, ha insistido A este respecto, ha resaltado que “en esta legislatura hemos blindado y reforzado todos los servicios de atención integral a la violencia de género, reforzando la estructura actual y generando nuevos programas y servicios que dan respuestas a todas las violencias machistas”.





Cortar los hilos de la violencia

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Asimismo, ha incidido en que “las administraciones e instituciones tenemos que involucrar a la ciudadanía para que nuestro mensaje y actuación llegue a todas las mujeres. Es decir, multiplicar su efecto”. En este sentido, ha abogado por que “seamos partícipes de la solución a la violencia” ya que “es crucial la implicación de toda la sociedad, y este es un mensaje importante que tenemos que trasladar a la ciudadanía”. No en vano, ha explicado que “el maltratador busca aislar a la víctima. Una mujer sola es una

mujer vulnerable frente a las estrategias de control, sumisión y subordinación. El objetivo del maltratador es ir apartando a la mujer de sus lazos, e ir generando nuevos vínculos de dependencia, control, celos, miedos, etc... Esta es la trampa del maltrato, un proceso lento y complejo que aleja a las víctimas de su entorno para que no rompan nunca su silencio”. “Y por eso apelamos a su entorno, para que no la dejen sola y la ayuden a romper esos hilos de dependencia, control, miedo y violencia con nuestra ayuda, la de los servicios especializados como el teléfono que ayuda a las mujeres del Instituto Andaluz de la Mujer 900 200 999”.

“El apoyo social es esencial para salir de la violencia de género y cortar con todos estos hilos y mecanismos que sustentan y mantienen la violencia. El entorno cercano es fundamental. Las personas que están ahí con las mujeres detectando los primeros indicios, viviendo en primera persona la violencia psicológica, el chantaje, los celos, el control… Esas personas son las primeras que pueden ofrecer su apoyo y ayuda a las mujeres. Son su mejor escudo de protección. Y por eso nuestro lema es: No dejes que caiga en su trampa”, ha resaltado la consejera.

Rocío Ruiz ha puesto de relieve que “el Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con una red de atención a mujeres que salva vidas, con recursos, programas y servicios específicos que dan respuesta a cada mujer; pero necesitamos la ayuda e implicación de la ciudadanía, del entorno cercano, para poder acceder a todas las víctimas y ofrecerles la atención integral y especializada adecuada para dejar atrás ese infierno y que recuperen el control de sus vidas, pasen de ser víctimas a supervivientes de la violencia de género”.

Asimismo, junto con la campaña también se han presentado dos nuevos instrumentos dirigidos a dicho entorno: un decálogo con indicadores para detectar indicios de violencia de género y una guía titulada ‘No la dejes sola. Guía para familiares y personas allegadas de mujeres víctimas de violencia de género’. Esta guía tiene un novedoso enfoque centrado en las personas del entorno cercano de la víctima, que se ha elaborado para seguir facilitando e impulsando el papel activo de la sociedad como agente de cambio para detectar y actuar ante la violencia de género, así como ofrecer pautas para saber escuchar, acompañar y ayudar a las víctimas.





Más atenciones hasta septiembre





Hasta septiembre en Andalucía se ha atendido a casi 109.000 mujeres (108.408), un 13% más que el pasado año. Son 401 mujeres al día que acuden a los Centros Provinciales de la Mujer, a los Centros Municipales de Información a la Mujer o llaman al teléfono 900 200 999. Son 47 mujeres más al día que hace un año. Además, se ha dado respuesta a 51.000 consultas sobre violencia machista, lo que supone casi un 31% que en el mismo periodo de 2020. Son 188 consultas al día frente a las 144 de hace un año. “Cada vez son más las mujeres que rompen el silencio y piden ayuda, pero tenemos que intentar llegar a más con la ayuda de toda la sociedad”, ha asegurado Ruiz.

En Córdoba se ha atendido a un total de 11.571 mujeres, lo que supone un 12% más que en septiembre de 2020, cuando se asistieron a 10.256. Cada día se atienden de media a 42 mujeres. Además, se han respondido 5.448 consultas sobre violencia de género, un 30% más que en el mismo periodo del pasado año, cuando se atendieron 4.159. Son 20 consultas al día.

La directora del IAM, Laura Fernández, ha explicado que la campaña está compuesta por cartelería y material gráfico para redes sociales, cuña de radio y un vídeo. Y se hará difusión a través de los medios de comunicación, las redes sociales, los Centros Provinciales de la Mujer, la red de 180 Centros Municipales de Información a la Mujer que tenemos repartidos por toda Andalucía, el Centro de Documentación María Zambrano, en exteriores y en eventos deportivos.

La campaña, el decálogo y la guía se encuadran dentro de las actividades previstas para el mes de noviembre por parte de la Consejería de Igualdad, que incluyen congresos, jornadas, talleres, exposiciones y campañas, y que suman más de 55 abarcando desde la prevención, a la mejora de la asistencia a las víctimas para favorecer su recuperación, pasando por el establecimiento de alianzas de cooperación, la sensibilización y la creación de conocimiento.