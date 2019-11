Amparo Pernichi denuncia la falta de ejecución de los proyectos de Mi Barrio es Córdoba

La viceportavoz del grupo municipal de IU, Amparo Pernichi, ha denunciado y constatado que la actual gestión del área de Infraestructuras es “una foto fija del mandato anterior”. Es decir, “tras casi 6 meses de gobierno la situación administrativa y ejecutiva de las obras está en el mismo punto en el que las dejamos en mayo de este año”.

Pernichi ha denunciado que “este equipo de gobierno se encuentra inmerso en la inacción y desidia en cuanto a proyectos de ciudad se refiere, lo que ya ha provocado, como primera consecuencia, que todo apunte a que se tiren por la borda 30 millones de euros de Inversiones Financieramente Sostenibles”.

La segunda consecuencia de esa desidia, añade Pernichi, es que 5 proyectos que estaban en Contratación, por valor de 1,25 millones de euros y que forman parte de Mi barrio es Córdoba 2018, todavía no se han adjudicado. Hablamos de actuaciones en calle Colombia, las piscinas del Guadalquivir o, el llano de Virgen del Mar.

En el caso de las obras de 2019, hay un número importante de los que ni desde IU ni desde los vecinos y vecinas tenemos conocimiento de que tan siquiera hayan iniciado la redacción de los proyectos, y eso que algunas de ellas las utilizaron como bandera en campaña electoral, como es el caso del Plan de Ciudad Jardín. En el mismo caso, se encuentran intervenciones como la segunda fase de Manuel Sagrado o Diario Córdoba-San Fernando, entre otras.

RESPUESTA MUNICIPAL

Audio

Según ha señalado el propio delegado de Infraestructuras, David Dorado, en Contratación hay actualmente 26 proyectos, de los que nueve no estaban presentados por la anterior Corporación municipal. “Le hemos dado un impulso muy importante a unos proyectos de los que no había nada”. El resto han tenido que volver a registrarse en Contratación en octubre “porque la documentación que habían presentado en el pasado mandato no estaba correcta” y ha habido requerimientos para que se subsanaran los errores.

Según ha indicado Dorado, “estamos haciendo lo que la anterior responsable de Infraestructuras no hizo, ya que se dedicó a vender humo y falsas expectativas a los vecinos”. Además, ha apuntado que “muy al contrario de lo que hicieron ellos, que era actuar con una política sectaria, nosotros estamos sacando adelante proyectos y cumpliendo con las demandas de los vecinos”.