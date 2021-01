Ambrosio exige al alcalde conocer el cronograma real de Caballerizas Reales

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en Córdoba, Isabel Ambrosio, ha reclamado hoy al gobierno local que informe del cronograma real para la adquisición de Caballerizas Reales por parte del Ayuntamiento y que trabaje su plan de usos con transparencia.

La edil socialista ha recordado que el proceso de negociación con el Ministerio de Defensa, propietario del inmueble, se ha retrasado por voluntad política del gobierno del PP que “obvió todo el trabajo realizado en el mandato anterior cuando se habían cerrado los pasos para un acuerdo”.

Hasta ahora, lo único que ha conseguido es “dilatar el proceso y dar muchas fechas incumplidas” en torno al mismo. Ambrosio ha recordado que el pasado agosto el gobierno local anunció “a bombo y platillo” que a partir del próximo 1 de enero de 2021, y con independencia del precio final, el edificio de Caballerizas Reales “iba a ser propiedad del Ayuntamiento”. Evidentemente, no se ha cumplido esta palabra y el procedimiento se ha vuelto a retrasar.

Mientras, “se debate sobre los futuros usos de un espacio que aún no se sabe cuánto tiempo tardará en ser oficialmente municipal”, ha añadido. “La ciudad y la gestión de nuestro patrimonio no se puede permitir empezar de cero cada cuatro años y la incapacidad de este gobierno para cumplir con sus propias promesas no se debería tapar con otros debates”, ha apuntado.

La transparencia del Plan de usos

Para el Grupo Municipal Socialista la transparencia y el consenso el resto de grupos políticos deberían ser el método de trabajo para decidir sobre un espacio único en el mundo. De hecho, ya hay un plan sobre todo este espacio que pasó el trámite inicial y que habría que explicar por qué se desecha. De hecho, este mismo gobierno presentó un proyecto el verano de 2019 del que no se ha vuelto a saber nada oficialmente hasta el debate generando estas últimas semanas.

En este sentido, Ambrosio ha exigido tratar con la transparencia que merece el plan previsto para Caballerizas Reales una vez que se consiga su propiedad. Cuando se aprobó en la Gerencia de Urbanismo el cambio para permitir un espacio expositivo en el edificio de Caballerizas los concejales socialistas en el Consejo Rector preguntaron sobre el proyecto previsto para el mismo sin obtener ninguna respuesta.

Así, la portavoz socialista ha pedido al gobierno local que explique con claridad qué modelo cultural tiene para esta ciudad del que sólo se conocen medidas “deshilachadas”, con quién negocia sus decisiones y con qué procedimiento tiene previsto decidir el uso del espacio expositivo de la segunda planta de Caballerizas. “Pedimos transparencia y participación, porque cada decisión que se tome tiene un coste de oportunidad para la cultura cordobesa que habría que valorar”, ha concluido Ambrosio.