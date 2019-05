Isabel Ambrosio llega a estas alturas de la campaña cansada pero contenta por la agenda tan ajustada durante estos días. La candidata del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, ha asegurado que los tirones de oreja que le han trasladado los ciudadanos estos días, es la lentitud en cuanto a la gestión del día a día. Ambrosio se defiende alegando "tenemos que ser más rápidos y breves en los plazos de respuesta para que el ciudadano conozca cuál es la situación de su expediente". Sobre los asuntus que se han quedado atrás "no existe ninguno a los que yo me comprometí".

PRESUPUESTOS

Por parte de la oposición ha sido criticado durante estos años de no ejecutar el dinero presupuestado y finalmente se convierte en remanente de tesorería, a lo que Ambrosio ha respondido "todas y cada una de las inversiones y proyectos para esta ciudad se va a ejecutar. Los procedimientos han sido largo y hemos tenido dificultad para contratar".

PARÁLISIS

También ha sido muy criticado, no sólo por la clase política, la parálisis a la que ha tenido sometida a la ciudad durante estos cuatro años, se ha defendido sacando datos "hemos multiplicado por tres la necesidad básica y la urgencia que se tenía sobre las políticas sociales, hemos salvado a las empresas públicas de la privatización y hoy tenemos un 20% menos de desempleo que hace cuatro años". No se querido dejar atrás las infraestructuras inacabadas, como la Ronda del Marrubial, Pabellón de la Juventud, el centro de mayores de Lepanto o San Eulogio entre otros. Pero Ambrosio se ha centrado en decir que alguno de ellos es competencia de la Junta de Andalucía "estaré macha martillo para que las inversiones vengan a Córdoba", pero no se ha adentrado en los proyectos que sí son de su competencia.

BARRIOS POBRES

Los barrios más pobres de Córdoba han recibido inversiones pero no los que realmente necesita. Ambrosio acepta que "las admintraciones no nos hemos portado bien con estos barrios porque no hemos atendido las necesidades que han solicitado". El Presupuesto 2019, se trata del primero que cuenta con partidas propias por ejemplo para el de Palmeras,"donde podremos adaptar espacios para la formación".

EMPLEO

Sobre el distrito industrial, Ambrosio se plantea "una estrategia común para poder plantearle al inversor cuáles son los servicios que se les puede dar a las empresas en función del lugar que ocupen en la ciudad". Sobre tecnología ha mencionado el proyecto "Córdoba Centro", un edificio público donde todas las empresas en materia de innovación y nuevas tecnologías puedan tener presencia de una manera ágil y flexible. "La estrategia por la logística es otra de nuestras grandes apuestas, y apostando especialmente por la innovación", poniendo en macha medidas para sectores de la joyería, el comercio, el turismo, la agricultura...

También en Mediodía COPE le hemos preguntado a Isabel Ambrosio sobre las distintas comisiones, la situación de la Policía Local y Bomberos, entre otros asuntos de actualidad.