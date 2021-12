Álvarez asume Infraestructuras y Dorado se queda sin Delegación en la remodelación del gobierno de Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha anunciado este miércoles que el concejal Antonio Álvarez (Cs) asumirá la Delegación de Infraestructuras, mientras que David Dorado seguirá siendo edil de Cs y viceportavoz del grupo, pero sin Delegación, todo ello dentro de la remodelación de gobierno, en exclusiva de las áreas de la formación naranja, tras el caso judicial abierto por la adjudicación de contratos en dicha Delegación.

En una rueda de prensa, junto a la primera teniente de alcalde y portavoz de Cs, Isabel Albás (Cs), el regidor ha explicado que Dorado, después de acordarlo con él, no ostentará ninguna responsabilidad de gobierno "por cuestión de ejemplaridad y absoluta transparencia" mientras se instruye la investigación en los juzgados, donde "Dorado no está imputado, ni señalado" en el informe de la Fiscalía, ha aclarado Bellido.

En este sentido, el primer edil ha defendido que desde el gobierno local de PP y Cs se ha actuado en estos últimos días "con ejemplaridad, celeridad y contundencia", siendo "parte fundamental" a través del informe encargado a la asesoría jurídica municipal y que ha tenido en cuenta el Ministerio Público. Al respecto, ha valorado que "en 12 días" la coordinadora general ha sido cesada de sus responsabilidades, se ha iniciado una investigación interna para "saber si las irregularidades han sucedido también en pasados mandatos", a la vez que Dorado ha sido cesado de sus responsabilidades en el equipo de gobierno.

Según ha remarcado, el cese es "una decisión basada en el ejercicio de la mayor transparencia del gobierno local respecto a la Delegación de Infraestructuras", a lo que ha agregado que "fue el propio Dorado quien inició la investigación sobre el alcance de las presuntas irregularidades". Por contra, Bellido ha reprochado que "parte de la oposición ha tratado de extender la sombra de la duda", cuando, según ha expuesto, "Dorado no merece ningún linchamiento al no estar imputado, ni señalado", a lo que ha agregado que "la actitud de parte de la oposición denota un preocupante doble rasero que no convence a nadie fuera de Capitulares", citando "el caso judicial de la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Isabel Ambrosio, quien sí estaba señalada en la Fiscalía y no dejó su acta", ha apostillado.

Además, ha manifestado que "PSOE e IU van a tener que dar explicaciones de su gestión al frente de la Delegación de Infraestructuras por la otra investigación abierta en la Fiscalía", subrayando que "la forma de trabajar en ese área desgraciadamente no es nueva, ni ha arrancado en el actual mandato".

Por tanto, "todos podremos comprobar si quienes hoy exigen, no ya dimisiones, que están asumidas, sino el ostracismo a determinadas personas y concejales, qué harán cuando se vean reflejados en el espejo de sus propias exigencias", ha aseverado el regidor. Ante ello, ha defendido que "el gobierno local ha puesto freno, investigado y actuado, dentro de un trance muy duro, con un rasero moral, ético y político elevado", a la vez que confía en que "todo esto más adelante quede más que claro".

Preguntado por el hecho de que Dorado no sólo votó en contra de la destitución de la excoordinadora general de Infraestructuras en la Junta de Gobierno Local del lunes, sino que encargó un informe sobre la destitución de coordinadores generales al secretario general del Pleno, según ha adelantado el diario 'ABC', el primer edil ha comentado que "eso quedó aclarado" con Dorado este martes y "las responsabilidades políticas ya están asumidas por Dorado de acuerdo con el equipo de gobierno".





REMODELACIÓN "DIALOGADA"





De este modo, el alcalde ha apoyado "la remodelación dialogada" del actual organigrama del gobierno local entre PP y Cs, de cara al "cierre de esta situación transitoria", en espera del avance de las investigaciones para las que se ponen a disposición de la autoridad judicial. En concreto, Dorado seguirá como concejal en Cs sin delegación, "tras decidirlo los dos partidos, incluido él mismo", ha afirmado el regidor, agregando que "Dorado ha entendido que en esta situación es mejor dar un paso al lado".

Así, las competencias de Infraestructuras las asume Antonio Álvarez, junto con las de Medio Ambiente, y mantiene Gestión y Contratación, Comercio y Mercados municipales, con Mercacórdoba. Igualmente, Albás mantiene las delegaciones de Turismo, Igualdad y Solidaridad, a la vez que presidirá la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco), que estaba en manos de Dorado; mientras que Manuel Torrejimeno (Cs) sigue con las áreas de Deportes, Educación e Infancia, Salud y Consumo, y María Luisa Gómez Calero (Cs) continúa al frente de Casco Histórico e incorpora Participación Ciudadana, que era de Albás, y la Presidencia de Cecosam, que tenía Álvarez.

Entretanto, Bellido ha informado de que ya se ha constituido la comisión permanente sobre la gestión de contratación, con el fin de establecer protocolos "mucho más garantistas y más automáticos para evitar situaciones" como la ocurrida, "que no es nueva de este mandato", ha abundado el regidor, defendiendo que "siempre se actúe de buena fe".