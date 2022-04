Almazaras Federadas de España cree "magníficas" las salidas de aceite de oliva en el mes de marzo

La Asociación de Almazaras Federadas de España, con sede en Córdoba, ha calificado este miércoles como "magníficas" las salidas de aceite de oliva registradas durante el pasado mes de marzo, evidenciando así que "se consolida la tendencia al alza de las salidas de aceite de oliva, según el avance de la situación de mercado de aceite de oliva, publicado por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación".

A este respecto y en un comunicado, Almazaras Federadas ha señalado que "se trata de una cifra importante, considerando que solo ha habido 20 días de trabajo, ya que, debido a la huelga de transportes, prácticamente no se han registrado operaciones en el mercado desde el pasado 21 de marzo". "Sin duda --ha argumentado--, la crisis del girasol provocada por la guerra de Ucrania ha activado el mercado del aceite de oliva, lo que ha motivado una intensa actividad de operaciones que no han visto la luz debido a la paralización del transporte en todo el territorio nacional. Hay mucho aceite comprado que no ha podido salir de las instalaciones y cuyos movimientos podremos verlos reflejados en las salida del presente mes de abril".

Por otro lado, en opinión de Almazaras Federadas "se debe hacer un análisis cuidadoso del mercado interior", pues, "si bien se han incrementado las ventas del aceite de oliva, habría que analizar si dichas ventas corresponden a consumidores habituales que, ante el miedo al desabastecimiento, han decidido comprar más o, por el contrario, se deben a nuevos consumidores que, ante la falta de existencias de aceite de girasol, se han visto abocados a adquirir un producto sustitutivo del mismo, como es el caso de la categoría del aceite de oliva que contiene mezcla de aceite refinado y aceite de oliva virgen".

Para Almazaras Federadas "es pronto para hacer una estimación del enlace de campaña, que estará disponible a 1 de octubre de 2022. No obstante, aun teniendo en cuenta las lluvias acontecidas en las últimas semanas, las necesidades hídricas del cultivo siguen siendo muy deficitarias, por lo que debemos de ser cautos a la hora de pronosticar las disponibilidades de aceite de oliva que tendremos para la próxima campaña".





USO EN CONSERVAS





"Estamos ante unas circunstancias --ha añadido-- en las que el sector debe aprovechar las oportunidades de mercado que surgen como consecuencia de la situación mundial y, en este sentido, la Administración debería incentivar el uso de aceites producidos en España en la industria conservera, ante la falta del ingrediente habitual.

Sin duda, el uso de aceites producidos en el territorio y con las cualidades nutricionales de nuestros aceites de oliva aportará un carácter diferencial a la producción de conservas". Ante este panorama, la federación de almazaras considera que "la situación del mercado no debe de sufrir alteraciones, con unos precios de mercado relativamente estables y sin grandes alteraciones que garanticen, en todo momento, una renta digna para el agricultor".