Alergias: la falta de lluvia adelanta la polinización y puede hacer que el polen esté más tiempo en suspensión

Llega la época del vestuario como capas de cebolla, de las flores… y del pañuelo para muchos. La alergia al polen atenaza a muchos cordobeses que buscan respuestas y consuelo a sus incómodos síntomas.

Nos cuenta Ignacio García Núñez, jefe del servicio de alergología de Hospital Quirón Salud Córdoba, que la primavera es “una etapa muy romántica… pero para los alérgicos al polen es una etapa inolvidable…pero porque están deseando que pase”.

Tal y como se teme el alérgico habitual “con la falta de lluvia se ha adelantado la polinización de gramíneas, que puede llevar diez o doce días y también se suma la polinización del ciprés, que poliniza los meses de enero o febrero, por lo que ya hemos entrado en la espiral del polen en la provincia de Córdoba”.

Pero, aunque la falta de precipitaciones es muy negativa para todos, al menos para los que sufren de este mal “al haber poca lluvia no hay mucha vegetación que haya podido surgir por las lluvias. La polinización habrá que ir viendo, porque puede ser menor, pero es cierto que al no llover el polen va a estar más tiempo en suspensión. Una cosa compensa la otra”.

No se sorprenda si nunca ha sido alérgico y ahora, ya maduro, empieza a tener síntomas porque “la alergia es una enfermedad viva y crónica que puede aparecer en cualquier momento. Lo normal y lo más frecuente es que aparezca en la infancia o adolescencia, pero a mi me han llegado pacientes con síntomas a los setenta años. No es normal, pero puede pasar”.

Un remedio para paliar las alergias son las mascarillas, pero hasta cierto punto: “Siempre se ha recomendado las mascarillas, la FTP 1, para las personas alérgicas al polen del olivo para que lo pasen mejor de Semana Santa a junio. Con las mascarillas de reduce la inhalación de polen en exteriores y en el ámbito laboral, pero en los fines de semanas y en los sitios cerrado ahí se inhala igualmente el polen y eso produce síntomas y la gente pase malas primaveras. No ha habido una reducción drástica por el uso de las mascarillas”.

Tres armas hay contra las alergias según el Doctor García Núñez: “medidas de evitación -que muchas veces no es suficiente-; tratamiento médico -antihistamínico, inhaladores nasales, colirios… ya sea de manera sintomática o preventiva- y las vacunas contra el polen, que han demostrado en multitud de estudios que mejoran la calidad de vida porque hace que el sistema inmune del paciente considere el polen como algo normal. Esto se traduce en un menor número de síntomas y menor consumo de medicación. Los resultados con un tratamiento bien puesto son muy satisfactorios y muchos pacientes terminan asintomáticos”.

Se suele decir que a la mejoría de la higiene, que tanto ha beneficiado a la humanidad, ha sido en parte causante del aumento de ciertas alergias. Y es cierto: “Y tampoco hace falta irse tan atrás. Es una hipótesis que se postuló en la segunda mitad del siglo XX y que trasmitía que personas que estaban sometidas a un ambiente muy higiénico sus sistemas inmunes debían buscar otras dianas donde atacar para justificar su existencia. Por eso buscaban los pólenes, ácaros, epitelios y hongos. Eso hacía que hubiera más alergias y dermatitis atópicas. Es verdad que aparte de esta hipótesis, que es cierta, hay una predisposición individual. Es decir: personas que tienen un hábitat más limpio y una predisposición genética por padres o abuelos a la alergia tienen más riesgo de sufrir una alergia. A más contacto con una naturaleza normal se produce una menor gravedad de las alergias”. Ya saben: Ánimo y paciencia. Y ciencia, claro.