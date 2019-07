Alejandro Hernández (VOX) se muestra satisfecho con las medidas incluidas en los Presupuestos andaluces

El Presidente de VOX Córdoba, Alejandro Hernández, ha resaltado los puntos que desde su partido consideran más positivos sobre unos presupuestos que ha calificado "de transición" para el año que viene, dada su corta trayectoria.

Entre las medidas más destacadas, están la introducción de mecanismos de control de subvenciones con auditorías independienes que determinen la efectividad de la actividad hacia la que van dirigidas; el programa '1492', destinado a poner en valor los aspectos positivos de la historia de España tanto a nivel educacional como cultural, el teléfono de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar o la elaboración de una oficina de colaboración contra la inmigración ilegal entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, ya que, afirma: "Tenemos constancia de que, en muchas ocasiones, esa información no ha llegado o se ha ocultado".

En cuanto al teléfono de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, ha resaltado que "creemos que la violencia no tiene género y no negamos la realidad del maltrato de la mujer, pero creemos que las soluciones hay que buscarlas desde una nueva perspectiva, porque lo cierto es que cada vez hay más muertes y es el momento de buscar nuevos enfoques”. Sin embargo, ha insistido en que el objetivo es que no se trate "cualquier agresión" de un hombre hacia una mujer como maltrato. "Ahora, si hay un accidente de tráfico y la víctima resulta ser una mujer y el causante un hombre, se consideraría agresión machista, eso es lo que queremos evitar", ha señalado Hernández.

Finalmente, ha manifestado que a partir de 2020 será cuando se pongan a trabajar para sacar adelante unos presupuestos más prolongados que atiendan a las demandas de todos los cordobeses.