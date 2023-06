El alcalde de El Viso insta por carta a Sánchez y a Moreno a solventar la falta de agua en el Norte de Córdoba

El alcalde de El Viso (Córdoba), Juan Díaz (PSOE), ha remitido este martes sendas cartas a los presidentes del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidiéndoles que trabajen de forma conjunta para solventar, no solo ahora, sino de forma "definitiva" para el futuro, los problemas de falta de agua que sufren las comarcas del Guadiato y Los Pedroches, en el Norte de Córdoba, y que afectan a 80.000 habitantes de 24 municipios, que hace dos meses que beben el agua potable que les llevan camiones cisterna y que se lavan con agua del grifo no potable que ahora se corta por las noches.

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Díaz ha asegurado que "la situación es preocupante" y resulta "indignante que en la época en que nos encontremos estemos pasando más de 80.000 vecinos por esta problemática con el agua", lo que le ha llevado a remitir este mismo martes "una carta, tanto al presidente del Gobierno de España, como al presidente de la Junta de Andalucía, en este caso trasladándoles" su "indignación, como alcalde del Viso, pero también como vecino de esta comarca" de Los Pedroches.

Ello se debe, según ha argumentado, a que "a estas alturas, en la época en la que nos encontramos, creo que hay suficiente tecnología y medidas técnicas como para haber evitado este enorme problema, porque ya tenemos un problema añadido a la no potabilización del agua de la presa de La Colada", ubicada en el término municipal de El Viso, que es la que les llega por el grifo a los vecinos y que, "al menos, utilizan para ducharse y lavar", a la vez que beben el agua potable que les lleva en camiones cisterna "la empresa pública de la Diputación, Emproacsa".

"Pero es que desde las diez de anoche --ha proseguido-- no ha habido agua hasta las seis de la mañana, y esto, indudablemente, está tomando un cariz muy preocupante, y creo que detrás de este tema hay algo que desconocemos, algo que no nos han hecho llegar en ningún momento a los alcaldes de las comarcas de Los Pedroches y del Guadiato, y nuestra indignación es mayúscula", pues temen, al igual que "muchos vecinos", que "no se quiera que continúe un empresa pública como es Emproacsa" al frente del suministro del agua, "y que se privatice un sector imprescindible como es el del agua".

Todo ello a raíz de que Emproacsa inició en la noche de este lunes una serie de cortes nocturnos en el suministro de agua en el Norte de la provincia mientras se logran resolver las "incidencias electromecánicas que no permiten un funcionamiento normal y suficiente, y que se han agudizado en los últimos días", que están afectando al "sistema de bombeo de emergencia, ejecutado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG)" en el embalse de La Colada y "que conduce el agua hasta la ETAP de Sierra Boyera".

Por eso ha pedido ahora Juan Díaz, "tanto al presidente del Gobierno, como al presidente de la Junta de Andalucía, que tomen cartas en el asunto", pues "hay posibilidad de trabajar" conjuntamente, algo que es "necesario e imprescindible", en este caso "las distintas instituciones", para "intentar solucionar este problema", pero no solo ahora, sino para dar una "solución de futuro".

Ello implicaría, según ha explicado, "conectar las presas que hay actualmente", es decir, los embalses de La Colada, Sierra Boyera y Puente Nuevo, además de "terminar la línea eléctrica, para evitar estos fallos electromecánicos que están teniendo los generadores, y ese problema lo tiene que solucionar la Junta de Andalucía y ponerse a trabajar con el Gobierno de España y las distintas confederaciones para conectar el pantano de Puente Nuevo y tener conectados los tres pantanos y evitar este problema en un futuro".

"Porque si queremos que haya vida en Los Pedroches y en el Guadiato --ha concluido-- necesitamos algo imprescindible para la vida, como es el agua. Por eso, no vamos a escatimar en esfuerzos, y tendremos que hacer lo que sea necesario para que las distintas instituciones, al más alto nivel, nos hagan caso y se pongan a solucionar de manera inmediata este problema".